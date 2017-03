MIGUEL NAVARRO| Gareth Bale se complica el sueño de meter a Gales en la fase final del Mundial de Rusia 2018. La selección del extremo del Real Madrid sumó su cuarto empate consecutivo en casa ante Irlanda y se mantiene tercera de grupo. El galés, líder e insistente en el primer tiempo, se desvaneció cuando su equipo se quedó con uno menos.



Mientras Irlanda, que perdió el liderato, y Serbia suman once puntos, Gales mantiene una irregularidad estresante. Está a cuatro. No ha perdido, pero sólo ha ganado uno de sus cinco encuentros a la vez que agota su margen de error, más aún con el 0-0 con el que regresó de Dublín.

Bale, motor de una Gales sin regularidad

No le bastó con Bale. El atacante hace de todo en Gales. Es el líder de su selección, capaz de involucrarse al máximo, incluso conducir, la creación del juego de su equipo en el centro del campo o la transición hacia el ataque, también de sacar de banda hacia el área contraria y de ser, a la vez, el motor arriba de su conjunto.

Impreciso por momentos, desbordante en otros, de él surgieron casi todas las ocasiones de su equipo en todo el partido. En la primera hora, un lanzamiento de falta directo, centrado, a las manos de Randolph, y un zurdazo cruzado, desde lejos, al que sólo le sobraron unos centímetros para el gol que tanto necesita Gales.

Bale demuestra que poco a poco va retomando su mejor nivel tras la lesión. El tobillo parece funcionar a la perfección y el galés suma minutos tanto con su selección como con el Real Madrid.

¿Será mejor Bale cuando ya no esté Cristiano?

John Giles, exjugador del Manchester o el Leeds United, entre otros, y leyenda de la República de Irlanda, ha atacado al portugués y defendido al galés.

“Bale tiene mucho por recorrer antes de que le considere un gran jugador. Me parece que tiene que alejarse de Cristiano Ronaldo para dar el paso definitivo.Cuando llegó a Madrid, se encontró un equipo totalmente dominado por Ronaldo y sufrió por ello. Ronaldo tiene a la afición en la palma de la mano y para Bale fue muy duro asentarse”, afirma Giles.



Además sentencia que necesita no estar Cristiano para ver al mejor Bale: “Es que está intentando encontrar un lugar en el que expresar su talento en un equipo controlado por un ego gigante. Bale es lo suficientemente bueno para ser el jugador principal, pero no puede serlo mientras Ronaldo esté”