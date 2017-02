JUANMA PÉREZ-NOYA | Gareth Bale no estará en el partido de ida contra el Nápoles, que se juega la semana que viene (miércoles 15 de febrero). Su periodo de recuperación tiene que seguir cumpliendo unos plazos para no sufrir una recaída y, casi con toda seguridad, también se perderá la vuelta de los octavos (7 de marzo) en el estadio de San Paolo. Zidane no cuenta con el galés para preparar el doble enfrentamiento de la Champions ante el equipo italiano.

PUBLICIDAD

Bale también tiene muy difícil jugar la vuelta

Había esperanzas de que el jugador pudiera recortar los plazos, pero todavía no tiene el alta y está trabajando más en el gimnasio que en el campo. Su objetivo, a día de hoy, es completar un trabajo de fuerza para poder pasar al césped y empezar el de velocidad, toque de balón y, finalmente, incorporarse al grupo. Para esto todavía podrían quedar un par de semanas. Con lo que tiene bastante complicado jugar en Italia. Zidane, como ya ha manifestado en diferentes ocasiones, no es partidario de forzar a ningún jugador y menos a Bale, que se va a ir casi hasta los cuatro meses de recuperación de una lesión importante.

Hay que recordar que el galés se lesionó en el tobillo derecho, el 29 de noviembre en el partido de la Champions ante el Sporting de Portugal, y tuvo que pasar por el quirófano. Fue operado, en Londres, de una luxación de los tendones peroneos del tobillo. Estuvo 15 días inmovilizado con una escayola, luego ha tenido que hacer un trabajo de estabilización, pasar por la maquina antigravitoria para empezar la recuperación sin apoyos y ahora está inmerso en un trabajo de carga y potenciación. Le queda, como decimos, completar la capacidad aeróbica, de velocidad y contacto con la pelota. No puede asumir riesgos.

PUBLICIDAD