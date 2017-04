ULISES SÁNCHEZ-FLOR | Gareth Bale empieza a perder adeptos en el tramo final de la temporada. El derbi no ha servido para recuperar la confianza de sus críticos. El debate está abierto en el Real Madrid. ¿Tiene que entrar Isco en el once? El bajo rendimiento del galés empieza a ser un problema para el entrenador, que insiste en que dé más equilibrio. Los resultados no aparecen. Bale no marca goles, le cuesta desequilibrar, asociarse y defender.

Zidane deberá elegir entre Isco y Bale si el galés no remonta el vuelo

Zidane tiene un problema con Bale. Mantenerle o dejar paso a Isco es la cuestión que tiene que decidir en las próximas dos grandes citas. Su idea es que juegue contra el Bayern de Múnich, un rival que dará más espacios que el Atleti. Es otra oportunidad para tomar decisiones. El galés acumula más partidos malos que buenos. Provoca que la comparación con Isco sea inevitable. Bale no ha sido decisivo en los últimos encuentros: Las Palmas (expulsado), Nápoles, Athletic, Alavés y Atlético.

No hace goles ni rompe las defensas. Le falta continuidad en el juego, le cuesta recuperarse de los esfuerzos (tuvo descanso contra el Leganés) y no ayuda en la presión. El Bayern, como el Atleti, son encuentros de alta intensidad y el equipo necesita futbolistas que se multipliquen en ataque y en defensa. No lo está consiguiendo y esto preocupa. Luego llegará el Clásico, otra cita en la que puede perder su sitio en el once si no mejora su rendimiento. Debe dar garantías.

Zidane sabe que Bale está por debajo de Cristiano y Benzema

Todo indica que contra el Bayern de Múnich tendrá otra oportunidad para demostrar su categoría. Tiene que subir el nivel y sus prestaciones en un partido que será de ida y vuelta. A día de hoy está por debajo de Cristiano Ronaldo y Benzema y su presencia en el once provoca que se cuestione la necesidad de la BBC. En Múnich habrá que comprobar si aparece la mejor versión del galés.