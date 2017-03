ULISES SÁNCHEZ-FLOR | Gareth Bale da calabazas al Manchester United. El galés no quiere regresar a Inglaterra, pese a que reconoce que la Premier League es la competición más reñida y competitiva. Su objetivo es asentarse definitivamente en el Real Madrid como uno de los futbolistas más importantes, pasar a ser el líder cuando no esté Cristiano Ronaldo y marcar una época. Desde que ha llegado al club blanco ha ganado dos Champions y tiene el objetivo de seguir sumando más títulos europeos. Cree que esto es posible, a día de hoy, en el Real Madrid.

PUBLICIDAD

El Manchester United lleva preguntando por Bale dos años

El Manchester United lleva dos temporadas preguntando al Real Madrid por la situación de Bale y ha trasladado su interés de abrir una negociación. La respuesta del club blanco siempre ha sido negativa. Bale es una apuesta de presente y futuro y un jugador que no ha tocado techo. Consideran en el Madrid que su progresión ayudará a hacer crecer una plantilla que tiene talento y es joven. Bale es uno de esos jugadores franquicias que encajan en el modelo de Florentino Pérez. Estrellas deportivas que ganan títulos y producen un retorno económico.

El Real Madrid, ante la amenaza del Manchester United por su insistencia, decidió el 30 de octubre de 2016 ampliar el contrato del galés. Acababa en 2019 y el acuerdo se prolongó hasta el 30 de junio de 2022. Bale, si cumple este ciclo, estaría en el Real Madrid hasta los 33 años. El proyecto deportivo pasa por consolidar la figura del que se considera el sucesor de Cristiano Ronaldo.

PUBLICIDAD

Bale: “¿El Manchester United? Mi idea es quedarme en el Real Madrid”

Bale ha confirmado, en una entrevista en ESPN, que le encanta la Premier, pero que su único deseo es seguir muchos años en el Real Madrid: “Mi idea es quedarme todo lo que pueda. La pasada temporada fue la que más cómodo he estado y siento que podría estar aquí durante mucho tiempo. Tomé la decisión de quedarme, de ver acabar mi contrato y tal vez más. Nunca he pensado en volver atrás porque cuando empiezo algo, odio no terminarlo”. Es la demostración de que Bale ha reforzado su compromiso con el Real Madrid, pese a los cantos de sirena del Manchester United.