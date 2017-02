Los cinco motivos por los que Isco podría acabar en el Barça

DAVID DE LAS HERAS | En Barcelona están como locos con la posibilidad de que Isco fiche por el Barça. Jordi Alba vería con buenos ojos la llegada del futbolista del Real Madrid: “Isco tiene mucha calidad, le conozco desde Valencia. El tiempo dirá”. ¿Qué pasará con Isco? ¿Fichará por el Barça? Estos son los cinco motivos que podrían provocar su marcha al máximo rival.

Sucesor de Iniesta

El Barça necesita un sucesor de Iniesta. El jugador de Fuentealbilla tiene 32 años y el final de su carrera no tardará demasiado en producirse. Tras la marcha de un talento como Xavi, el Barça no puede permitirse perder a una de sus estrellas y no tener sustituto claro. Isco podría ser el hombre ideal.

Su estilo encaja con el del Barça

El estilo de Isco encaja perfectamente en el Barça. Al equipo culé le gusta tener el balón, y la evolución que ha implantado Luis Enrique en su juego les hace jugar mucho más directo que antes. Además, el jugador malagueño sabe lo que es jugar detrás de la BBC, otro tridente ofensivo que poco tiene que envidiar a la MSN.

Tendrá los minutos que no va tener en el Real Madrid

La competencia del Real Madrid en el centro del campo es máxima. Kroos, Modric y Casemiro están más que afianzados y el tridente es casi incuestionable para Zidane. Ni James ni Isco tienen hueco en el once de gala del Real Madrid. En el Barça no hay un centro del campo claro. Isco se haría con un hueco casi con total seguridad.

Aumento de sueldo

Isco cobra 2,8 millones de euros por temporada en el Real Madrid. En el equipo blanco aún no ha renovado. El Barça no tendría problema en doblar el sueldo para ficharle. Sería una gran apuesta de futuro por un jugador diferente, con una calidad incuestionable y sobre todo, del máximo rival.

Su afinidad con el Barça

No es un secreto que Isco era del Barça. Los sentimientos cambian, pero el jugador malagueño, ahora en el Real Madrid, de joven siempre se decantó por el equipo culé. Sus perros se llaman Figo y Messi. También hay fotos suyas con la camiseta del equipo culé. En su presentación con el Real Madrid no se besó el escudo. Y en una entrevista cuando estaba en la cantera del Valencia reconoció que era antimadridista.