JUANMA PÉREZ-NOYA | Por tercera vez en cuatro años, el Barça vuelve a caer en cuartos de final de la Champions. En Punto Pelota acertamos el once que usaría Luis Enrique ante la Juventus pero no, no fueron los hombres de la remontada.

La remontada fue imposible: la Juventus no es el PSG

#Remuntada, en catalán, fue ‘trending topic‘ durante gran parte del día. Sin embargo, el sueño culé se quedó en eso: un sueño. El Barça-Juve se vendía como la madre de todas las remontadas, pero nunca pareció posible.

Los italianos dispararon cuatro veces a puerta, por un único remate azulgrana entre los tres palos. Es cierto que la posesión fue para los catalanes (65% vs. 35%), pero no supuso ningún peligro.

En la previa, Luis Enrique afirmó quea fórmula para la remontada era “tacar, atacar y atacar”. Un espejismo más.

Neymar volvió a ser el protagonista: Messi, desaparecido

Ante el PSG, el héroe fue Neymar. Cuando nadie creía, después de que Cavani helase el Camp Nou, el brasileño se echó el Barça a la espalda para lograr lo imposible. Un doblete, golazo de falta incluido, y una asistencia a Sergi Roberto, fueron suficientes para hacer el 6-1.

Messi acumula 755 minutos sin marcar en cuartos de #UCL . El astro argentino no ve puerta desde 4 años 😬🔵🔴🇦🇷 #FCBJuve (vía @2010MisterChip) pic.twitter.com/6paqHMkFV1 — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 19 de abril de 2017

Leo no tuvo su noche contra los parisinos. Ante la Juve, repitió actuación. Messi estaba obligado a resurgir para intentar el milagro, pero su protagonismo se limitó a un corte en la cara tras una dura caída.

El brasileño fue uno de los pocos que creía en la remontada y así se lo confesó a Zico en una entrevista. Sus lágrimas, al finalizar el encuentro, son la imagen de la frustración culé.

Neymar rompió a llorar tras el pitido final. El brasileño obró el milagro frente al PSG, pero nada pudo hacer contra la Juve 👇😢🔵🔴🇧🇷 #UCL pic.twitter.com/XvIpbQp0RI — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 19 de abril de 2017

El Barça tenía motivos para creer, pero no ‘Ney’ fue el único de la MSN que tuvo peligro real. La falta de efectividad culé tiene consecuencias. Mientras que el Real Madrid logra su séptima clasificación consecutiva para semifinales, ellos volverán a verlas desde casa.