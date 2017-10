El Fútbol Club Barcelona no se independiza de la Liga

ULISES SÁNCHEZ-FLOR / El Barcelona ha decidido seguir en la Liga. Buena noticia para los aficionados al fútbol que queremos un deporte puro, sin proclamas políticas, ni ideologías. El fútbol es de todos. Plural. Los aficionados de un club se unen por un sentimiento. La fidelidad a una camiseta y su escudo. La pasión por unos jugadores. La emoción por seguir a tu equipo en las buenas y en las malas. Todo aficionado tiene sus colores deportivos sin mezclarlos con la política. Un seguidor no va a un estadio a gritar si es de derechas, izquierdas, si quiere o no que le suban los impuestos, ni el voto para pedir la independencia. Porque aficionados del Barcelona fuera de Cataluña hay muchos.

OFICIAL| El partido entre el Barcelona y Las Palmas se disputará a puerta cerrada en el Camp Nou 😲👇#LaLigaSantanderhttps://t.co/NREHbDGrOx pic.twitter.com/XLp4zUlbcw — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 1 de octubre de 2017



El 1-0 ha sido un día difícil en Cataluña. Una jornada de escenario político complicada. En este contexto ha aparecido el FÚTBOL CLUB BARCELONA como club para convertirse en un instrumento más de politización. El club que preside Josep María Bartomeu ha querido no jugar el partido contra Las Palmas. De forma unilateral. Ha echado un pulso a la Liga sin tener en cuenta al rival, la competición y la totalidad de los aficionados. Alegaba razones de seguridad para no jugar el partido. Motivos que no respaldaron los Mossos de Esquadra, que son los que tienen que dar oficialidad a este materia. Había seguridad. Como muchos aficionados esperando a las puertas del Camp Nou para entrar al estadio.

Ha perdido el pulso

El pulso del Barcelona ha ido perdiendo fuerza. Si no jugaba se exponía a perder el partido, por reglamento, por 0-3. Una multa económica y posiblemente el cierre del estadio. Las consecuencias fueron enfriando la amenaza del Barça de Bartomeu. Han tenido que jugar sin público. El club ha cerrado el estadio a sus aficionados. ¿Por seguridad? ¿Por qué la grada de animación ha emitido un comunicado avisando que invadirían el terreno de juego? Que no les permitan la entrada a los que amenazan, chantajean y utilizan el Barça para fines políticos. Según Bartomeu, el partido se ha jugado para no perder los puntos y, a puerta cerrada, como PROTESTA al escenario político.

“Hemos intentado aplazar el partido pero La Liga no nos ha otorgado el permiso. Eran seis puntos de sanción”

Bartomeu, EN DIRECTO pic.twitter.com/X0y0qZBj7p — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 1 de octubre de 2017



El Barcelona-Las Palmas se ha jugado a puerta cerrada como una metáfora más de lo que ha sido un referéndum ilegal. De unos independentistas que han colado sus proclamas en un estadio de futbol. Arropados por Bartomeu. Al final, el interés del Barcelona ha sido el de no independizarse de la Liga.