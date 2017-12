U.S.F. / En el Barcelona, pese al 0-3 en el Bernabéu, no quieren descartar al Real Madrid en la pelea por la Liga. Ernesto Valverde y los jugadores afirman que queda mucha temporada y que el equipo de Zidane todavía puede reaccionar. Los azulgranas recalcan la importancia de la victoria en el Clásico, que les pone en una ventaja de 14 puntos, pero hablan con cautela. “Ni mucho menos está todo dicho. El Madrid siempre es un rival importante y hay que respetarle“, dice Guillermo Amor.

Iniesta, el capitán del Barça, dio su impresión en BeinSport: “Hemos dado un paso más en la Liga. Son tres puntos más con respecto al Real Madrid y el Atlético. Más allá de la clasificación hay que felicitar a todo el equipo. Al Real Madrid no lo descartaba antes y no lo hago ahora. Quedan muchos puntos y el fútbol nos ha demostrado que suceden cosas imposibles. Esto es una carrera de fondo. El Real Madrid es uno de los mejores equipos y no lo descartamos de la pelea por la Liga“.

Ernesto Valverde: “Queda todo por decidir”

Ernesto Valverde también frena la euforia: “Queda todo por decidir. Estamos contentos. Ganamos a un gran equipo en su campo. Es un Clásico, un partido importante en su casa como lo estarían ellos de ganar en nuestro estadio. Estamos aún en la primera vuelta y queda mucho. No quiere decir nada, ya que queda todo por decidir”.