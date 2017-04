ULISES SÁNCHEZ-FLOR| Los servicios jurídicos del Barcelona han movido los hilos de la legalidad hasta encontrar ese resquicio por donde poner en duda a la justicia federativa. Hay que reconocer que han estado acertados. Hasta el mismo día del partido estaremos pendientes de la alineación o no del brasileño. Nos tiene en vilo la última decisión, que no depende tanto de Luis Enrique sino más bien de que Bartomeu dé el paso y diga que adelante. Que hay que alinear a Neymar cueste lo que cueste.



El recurso enviado por el Barcelona al TAD después de que se fuera de la reunión es toda una maniobra de estrategia. Sirve para muchas cosas. Tiene varios efectos. El primero es que no se hable de que el equipo llega eliminado de la Champions. También vale para hacer dudar a Zidane. No es lo mismo un Barça con Neymar que sin él. La plantilla culé coge un aire más reivindicativo porque, claro está, si finalmente no juega Neymar esto es la mayor de las injusticias. Y también servirá para asumir el papel de víctimas.



En fin, los hilos los ha movido bien Bartomeu antes del Clásico. El presidente del Barcelona, que no estará en la comida oficial con Florentino Pérez, llegará con el tiempo justo al palco del Bernabéu para coger la alineación y, veremos si se atreve, presumir al lado de su colega blanco que él ha sido capaz de alinear a Neymar. Si esto sucede, si apura hasta el último momento del partido, el Clásico tendrá otros valores.

El órdago del Barcelona es de ley. Han encontrado ese recoveco administrativo para hacer valer su razón y poner en jaque a la legislación deportiva. Lo que no se entiende es que sí han actuado dentro de los plazos el TAD no se haya vuelto a reunir el sábado. No vale una nota informativa. Deberían haber hecho una reunión extraordinaria. Es un caso de emergencia.

PUBLICIDAD