DAVID DE LAS HERAS | Karim Benzema ha hablado en los micrófonos del programa Team Duga de Radio Montecarlo. El delantero francés mostró su descontento por no entrar en los planes de Deschamps con la Selección de Francia y transmitió su ambición por ganar la Liga y la Champions League.

Una decisión injusta para Benzema

Benzema está hundido por no ir convocado con la selección de Francia: “Lo que hago en el Madrid desde hace ocho años habla por sí solo. Creo que hace año y medio que no estoy y lo vivo mal. Lo he dicho muchas veces. Si hay alguien que piensa que no amo la selección de Francia no es así“.

Benzema no entiende la decisión de Deschamps: “Lo encuentro injusto, me gustaría que me lo explicara por qué no voy. Si se trata del caso Valbuena, he pagado y no soy culpable aún. He pagado ya. Que me diga el seleccionador si es por eso“.

Deschamps no explica a Benzema los motivos de su ausencia en la selección

El futbolista francés aún espera una explicación de su seleccionador: “Deschamps me dijo que no me iba a seleccionar para la Eurocopa. Me comentó que me explicaría por qué no me ha seleccionado, pero aún no lo ha hecho. Todos los días me hago esta misma pregunta“.

El duro momento de Benzema

Benzema está hundido por no entrar en la convocatoria de la Selección: “Es duro para un futbolista, sobre todo cuando juegas en un grande como el Madrid. Con Francia son partidos de alto nivel, ir con la selección es un orgullo y cuando no estoy en la lista y es una decepción porque amo el fútbol”.

La ambición de Benzema con el Real Madrid

El jugador francés también analizó lo que tiene el Real Madrid por delante en el tramo final de la temporada: “El partido de San Mamés era importante, me siento bien en el plano personal y espero que dure hasta el final porque vamos a jugar grandes partidos”.

Por último, analizó el duro mes de abril que tiene el equipo blanco por delante: “Tenemos un mes de abril muy grande, Atlético, Bayern, tenemos ganas de alcanzar la Liga y la Champions. Es el Madrid y es así, hay que ganar títulos“.