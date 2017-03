MIGUEL NAVARRO| Francia vuelve a dar de lado a Karim Benzema. El delantero galo ha sido el protagonista de una encuesta sobre si quieren que vuelva con ‘Les Bleus’. El resultado no puede ser más esclarecedor. Un 78% de los más de mil encuestados no quieren que se vista la camiseta del gallo.



El estudio, realizado por la firma Odoxa con más de 1.000 participantes, revela que el 78% de los aficionados franceses no quiere ver al delantero del Real Madrid con la camiseta ‘bleu’. La misma encuesta desvela que el favorito de la afición francesa es Griezmann con un 46%, le siguen el guardameta Hugo Lloris con un 15% y Dimitri Payet con 14%.



78% des Français ne souhaitent pas le retour de Benzema en Bleu https://t.co/kmgnPTgzHo — RTL France (@RTLFrance) March 12, 2017

El ‘Caso Sextape’, clave en el rechazo galo a Benzema

El presunto caso de extorsión con un vídeo de contenido sexual a su compañero de selección Mathieu Valbuena ha sido decisivo para este resultado. Francia no perdona este tipo de prácticas en un representante del país. El seleccionador Didier Deschamps se vio obligado a no convocar a Benzema a la pasada Eurocopa celebrada en el país galo.

Varios dirigentes de la federación francesa también mostraron su rechazo enérgico ante esta acusación. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la situación de Benzema se ha ido poco a poco rebajando.

El propio seleccionador ha manifestado estos días la intención de recuperarlo para el partido ante Luxemburgo: “Si creo que es bueno para la selección llamar a Karim, lo haré. Sólo decido sobre asuntos deportivos y lo hago en interés de la selección de Francia. La institución está por encima de todo. Pasó lo que pasó, pero no tengo rencor hacia él. Otros jugadores pudieron decir cosas inapropiadas. No es cuestión de ‘este me gusta, este no’. Sigue siendo uno de los mejores delanteros de Francia”