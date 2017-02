ULISES SÁNCHEZ-FLOR | El único culpable de que se hable si el Real Madrid tiene que fichar a otro ‘9’ es el propio Benzema. Es el jugador que más oportunidades ha tenido en los últimos años con diferentes entrenadores. Con Ancelotti y, en especial, con Zidane desde que éste fue segundo del italiano y ahora ocupa el cargo de primero. Ha depositado una confianza ilimitada en su compatriota.

Benzema, con Mourinho, no vivía tan cómodo. No tenía la red que le ha puesto Zidane. Tenía la competencia de Higuaín, denostado por las malévolas comparaciones con Ronaldo Nazario. Vilmente maltratado con el apodo de ‘Higualín’. Fuera el ‘Pipita’, Karim Benzema vivió temporadas de acomodo con Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane. Con la titularidad garantizada y al rebufo de la BBC fue sumando goles y algunas actuaciones destacables. No tantas como se cuentan porque, al igual que otros futbolistas, el francés también tiene buena prensa.

Benzema debe fijarse en la actitud de Higuaín

Karim sigue con el crédito intacto de Zidane. Padre protector. El regreso de Morata ha ayudado a españolizar la plantilla, pero todavía se le sigue tratando como promesa. Feliz en Italia, el canterano no goza en su segundo ciclo de madridista de las mismas oportunidades que el francés. No lo lleva bien. Antes de jugar contra el Nápoles dijo en un medio italiano que quiere jugar más. Morata está hoy para los minutos de la basura y cuando toca apelar a la épica se le utiliza como revulsivo.

Benzema destacó ante el Nápoles y en el Real Madrid se plantean por qué no juega siempre con esta actitud. La apatía está mal vista en el Bernabéu. La agresividad y la personalidad son un valor seguro. Pero esto no lo tiene el galo. Revivió ante el Napóles después de la enésima defensa pública de Zidane. No cuela eso de que hace jugar bien al equipo y se asocia con Cristiano Ronaldo. A Benzema le quieren ver en todos los partidos con la misma disposición que ante el Nápoles. Que se fije en Higuaín, que lleva siendo el máximo goleador en Italia desde que se marchó.