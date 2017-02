ANTONIO MOHEDANO | Karim Benzema tendrá en el Real Madrid-Nápoles la ocasión perfecta de dar un golpe sobre la mesa y revertir su relación con un Santiago Bernabéu al que, poco a poco, se le está terminando la paciencia con su rendimiento.

El delantero internacional francés de 29 años parece tener la pólvora mojada en 2017, pues solo acumula dos tantos (ambos en enero, frente a Granada y Sevilla) para nerviosismo de su propia afición. Pese a su notable bajón, el de Lyon sigue contando con la confianza de Zinedine Zidane, para el que es titular indiscutible por delante de otros atacantes de la primera plantilla que podrían haber aportado más en los últimos meses. Además del grave hecho para el 9 de tener el gatillo encasquillado, la indolencia mostrada en su juego -una pérdida suya originó el gol que puso fin a la racha de imbatibilidad de los blancos en el Pizjuán– no ayuda a que un sector del madridismo cuestione su salida del once.

Morata y Mariano, atentos al batacazo de Benzema

De no convencer a Zizou en la enésima oportunidad que le brinda en la ida de octavos de Champions League, la situación deportiva de Karim podría abrir la puerta a otros futbolistas del conjunto merengue que aspiran a ocupar su puesto. Álvaro Morata – harto de calentar banquillo, no descarta salir e interesa a Chelsea y Juventus– y Mariano Díaz -suma 5 tantos en 8 partidos-, esperan su momento mientras tanto en el ostracismo.

¿Cumplirá el gato con lo que sus seguidores más acérrimos esperan de él? ¿Tendrá la calma suficiente el público de Concha Espina para no cargar contra él si no cuaja un buen duelo? ¿La tendrá Zidane? En cualquier caso, Benzema no lo tendrá fácil el miécoles: en frente, el cuarto equipo menos goleado de Italia con solo 26 dianas gracias al buen hacer, entre otros, de los españoles Pepe Reina y Raúl Albiol.