Zidane, entre la recuperación o la guillotina del Bernabéu

MIGUEL NAVARRO| El Bernabéu espera a Zidane en el duelo liguero ante el Villarreal en el estadio blanco. Los aficionados ya no quieren más palabras, quieren ver hechos. Quieren ver la recuperación definitiva y confirmada de su equipo. Las palabras del francés en la previa del partido de Copa y la consiguiente reunión con el vestuario debe surtir efecto para iniciar la salida del infierno.

El Real Madrid está ante su particular punto de inflexión. El inicio del año 2018 quiere ser para Zidane el comienzo de la recuperación de un Madrid errante. El partido ante el Villarreal en el Bernabéu tiene de importancia la necesidad de no entregar definitivamente la competición. 16 puntos es la distancia con el líder Barça. Un nuevo tropiezo en LaLiga decantaría definitivamente el título y confirmaría al club blanco como derrotado tras tirar de nuevo la toalla.

Si bien, que esta situación se pueda producir en el Santiago Bernabéu da todavía más dramatismo al partido. Los aficionados blancos ya no están dispuestos a deslizar más paciencia. El hecho de que Zidane haya confirmado en sala de prensa que no va a cambiar sus ideas ni sentar a jugadores clave pese a su rendimiento le señala. Ya no hay excusas. Para bien o para mal el destino del equipo blanco este año estará sujeto a sus decisiones. Él es, por encima de todo, el gran protagonista de lo que pueda ocurrir.

La amenaza del PSG y las eliminatorias coperas presionan el renacimiento del Real Madrid de Zidane

La temporada está en juego. Los meses de enero y febrero pueden suponer el final de la misma para el Real Madrid de Zidane. El hecho de caer en una hipotética ronda de copa bien sea ante el Leganés o en semifinales así como caer ante el PSG en Champions dinamitaría todo.

La necesidad de fichajes se cierne sobre la plantilla blanca. Zidane no quiere cambios. Se la juega con los suyos pero si no dan la cara, el Bernabéu no podrá ser contenido y el tiempo del francés en el banquillo peligrará seriamente.