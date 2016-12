Borja Mayoral: “Lewandowski es un matador; Benzema, un ídolo”

El canterano Borja Mayoral, de 19 años, se marchó cedido por el Real Madrid al Wolfsburgo alemán. Después de un inicio difícil, con muy pocos minutos de juego, ahora comienza a despegar en una Liga diferente a la que ha tenido que adaptarse.

Mayoral analiza su duro inicio en la Bundesliga, habla de sus ganas de triunfar en Alemania y de que sigue soñando con regresar al Real Madrid. Además, habló sobre sus ídolos y reconoció tener muchos espejos en los que mirarse: Lewandowski, “un matador”, Raúl González, Karim Benzema, su ídolo, y el ejemplo de Dani Carvajal, que vivió una situación parecida a la suya para después triunfar en el Real Madrid.

– ¿Cómo lleva está primera experiencia en la Bundesliga? ¿Qué le llama la atención de la Bundesliga respecto a la española?

Respuesta: Contento de estar en la Bundesliga. Para mí es una Liga importante. Es una de las grandes ligas del mundo. Estoy cogiendo experiencia y minutos, viviendo cosas que nunca he vivido. Muy contento de estar allí. Alemania es un fútbol más de contacto, de lucha y esa es la diferencia que noto con España. Pero eso me viene bien.

– ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de Alemania? ¿Los estadios? ¿La afluencia masiva de aficionados?

Esa diferencia la noto. Me viene bien, crezco como jugador, crezco en todos los aspectos. Da igual el equipo como vaya, siempre la afición está a tope con el equipo, animando desde el principio hasta el final. Eso es bueno para el equipo y es una gran diferencia con España. También los jugadores son más físicos que técnicos. Es una de las grandes ligas y muy bien, la verdad.

– ¿Lo que más le costó cuando llegó a Alemania es que le pidieron un plus físico? ¿Qué un delantero tenga que mirar para atrás es lo que más le ha costado?

Creo que sí. Tengo 19 años, soy un chico delgado y en la Bundesliga la gente es más grande y más fuerte. Es difícil para mí. No sólo eso, sales de casa, sales de donde siempre has estado, el Real Madrid, para meterte en la Bundesliga y en un gran equipo como el Wolfsburgo. A mí Me costó mucho. Allí se trabaja mucho el físico. Quieren que seas muy fuerte en defensa, en los duelos, en los saltos y me ha costado un poco. Pero conforme pasan los meses estoy mejorando mucho y me está viniendo muy bien.

– Es inevitable hablar del Bayern en la Bundesliga y en Champions. ¿Cómo ve al Bayern? ¿Candidato a ganar la Champions?

El Bayern es uno de los tres o cuatro grandes de Europa y claro que es candidato a ganar la Liga de Campeones. Hace dos semanas nos enfrentamos a ellos y fueron superiores. Tiene un equipazo y ha tenido la mala suerte de cruzarse con el Atlético, que es un gran rival y le ganó el grupo de la “Champions”. Pero seguro que estará seguro entre los cuatro semifinalistas. Tiene jugadores espectaculares como Thiago, Ribery, Alaba, Javi Martínez, Lewandowski, Robben… En líneas generales es un gran equipo.

– Lewandowski… personaje fascinante. Ahora que le tiene cerca… ¿Qué destacaría de él? ¿A qué nivel está?

Creo que es uno de los tres mejores delanteros del mundo. Creo que lo está demostrando fin de semana a fin de semana y partido tras partido. Es un jugador fuera del área buenísimo, muy técnico y que sabe asociarse. Dentro del área es un matador. A la mínima que tiene te la enchufa con las dos piernas. Es un gran delantero y contento de haberme enfrentado de él.

– ¿De quién ha aprendido más? ¿Quién le ha dado buenos consejos?

Me gusta mucho ver todo tipos de nueves. Me fijo en todos, no sólo cuando meten dos o tres goles. En sus movimientos, pases de gol, como juegan dentro y fuera del área… Mi posición es delantero y tengo que fijarme en todo porque en un partido te requieren una cosa y luego en otro otra. Me fijo en todos los nueves de todos los equipos

– ¿Tu 9 de referencia cuál era de chaval?

Al principio cuando empecé a jugar al fútbol me fijaba en Raúl, delantero de la selección y del Real Madrid. Parece que nunca está ahí pero ha hecho más de 300 goles. Si ha hecho eso, es que algo tiene que hacer para meterlos. Ese olfato goleador, esas ganas de marcar gol y de crecer en todos los partidos es increíble. Me he fijado mucho en él, me daba ganas para seguir hacia delante y marcar más goles. Y también en Benzema, le seguía en el Lyon, pero al entrar en el Real Madrid me empecé a fijar en él. Es un ídolo para mí y he tenido la suerte de entrenar con él.

– ¿Qué puede decir de Cristiano Ronaldo?

R: Está todo dicho y visto. Cristiano es otro que no se cansa de querer entrenar más y marcar más goles y más partidos. Es un goleador y un tío que va a dar todo por el equipo. Parece que no va a estar el siguiente partido y está los 90 minutos. No se lesiona, siempre está ahí, siempre da la cara, se cuida muchísimo y es un ejemplo a seguir para todo deportista.

– ¿Su objetivo es volver a España después de la cesión? Tiene el caso de Carvajal, que estuvo en la Bundesliga, fue el mejor lateral de Alemania y mire ahora donde está…

Dani Carvajal es un espejo para todo canterano del Real Madrid y también para mí. Se fue a la Bundesliga un año como yo y volvió de la manera más grande al Real Madrid. Jugó todos los partidos de forma brutal y se fue joven, como yo. Fue al Bayer Leverkusen y nombrado el mejor lateral derecho de Alemania. Es un espejo para mí. He hablado con él y me ha dado consejos. Me ha dado muchas ganas de luchar y de trabajar con más fuerza.

– ¿Se ve con un hueco en la primera plantilla la próxima temporada?

Voy a pensar en el presente, a intentar triunfar en el WOlfsburgo, a jugar los más minutos posible, a madurar y a crecer como persona. Cuando acabe el año ya hablarán entre los clubes y se verá lo mejor para mí.

– Su objetivo ahora es jugar más minutos y triunfar en Alemania, pero tal vez su sueño sea volver a casa…



Soy madridista desde siempre. He estado nueve temporadas ahí, es el equipo de mi vida, me ha dado todo, me ha enseñado los valores que tengo. Todo lo que he aprendido ha sido del Real Madrid. He salido un año para estar cedido en Wolfsburgo, que es un gran club y un gran equipo. En principio es un año de cesión y vamos a ver. Mi objetivo siempre ha sido jugar en el Real Madrid.

– Ya ha marcado en Alemania, pero su objetivo será hacerse un nombre allí…

¡Al principio fue duro. Soy un chico joven y estoy en otro país, en otra cultura, es normal que cueste. A base de trabajo y sacrificio todos los días se saca adelante. Estoy muy contento de contar con más minutos y de haber hecho mi primer gol en la Bundesliga.

– ¿Le sorprende todo lo que ha conseguido Zidane? Títulos, un vestuario unido, resultados…

No me sorprende. He tenido la suerte de estar con él. Ha sido mi entrenador del Castilla y del primer equipo. Zidane es un gran entrenador y aparte sabe llevar al vestuario. Ha sido jugador, sabe comportarse en todos los aspectos. Sabe llevar al grupo cuando las cosas van mal. Siempre está para apoyar al equipo. Es un gran entrenador y lo está demostrando. Suerte no es, son muchos títulos en poco tiempo y está demostrando que puede ser entrenador del Real Madrid.

– ¿Cree que el Real Madrid puede ganar este año todo?

El Madrid está a un nivel espectacular. Está haciendo una temporada espectacular, de las mejores que he visto. Todos los años el Madrid aspira a ganar todo. Este año puede ganar Copa, Liga y Champions con trabajo y esfuerzo. Se ve al equipo unido. Dentro del campo se ve a todos los jugadores comprometidos y eso es fundamental para el equipo. Eso es lo que al final los títulos.

– En la comida de Navidad del Real Madrid, Florentino sorprendió hablando de ti. Sabía los partidos que había jugado, que habías metido un gol, cómo estabas entrenando… ¿Quién está pendiente de usted en el Real Madrid? ¿Se siente seguido?

Para mí es un orgullo y estén pendiente de mí y que lo sepan todo. Eso es que me tienen cariño, que me quieren y están pendientes de lo que hago día a día. Me pone contento. Por ejemplo, contra el Leverkusen, vinieron a verme del Real Madrid. Estuve informándole de todo y después lo transmitirían. Eso es muy importante y me gusta.

– ¿Sus compañeros?

Me han preguntado Isco, Kiko Casilla… se han informado, sobre todo al principio cuando las cosas no iban bien. Me preguntaban qué pasaba, si estaba tocado o algo. Me desearon mucha suerte y que siguiera trabajando y luchando, que iba a tener mi recompensa.

– Su gran sueño es el Europeo Sub 21 de este año. Celades, aunque no ha jugado mucho, siempre le ha seguido llamando. Estará agradecido a Celades…

Sí. Sin jugar ni un minuto y estando en la grada, él ha confiado plenamente en mí. Sólo por llevarme a me ponía contento. Estar en la sub-21 es algo grande estar por este país. Llegamos al europeo, al final pasamos y ahora vamos a ir a Polonia. Vamos a ir con la misma ilusión y confiados. ¿Por qué no podemos ser subcampeones de Europa con el grupo que tenemos? Vamos a ir allí a ser campeones de Europa, no pensamos en otra cosa.

– Tenéis un equipo bonito que ya fue campeón sub-19. Pero os habréis dado cuenta, como ante Austria, que tenéis que estar a tope para no fallar…

No te puedes fiar de nadie. Austria es una selección muy buena, tienen un buen equipo. Pero somos España y no tenemos que tener miedo a nadie. Tenemos un equipo brutal con jugadores en grandes equipos. Va a ser difícil, te encuentras a selecciones duras, pero somos España y no tenemos que tener miedo a nadie.

– Esa titularidad en aquella repesca… ¿siente que premió su trabajo en las categorías inferiores? Venía de no jugar y fue titular en el partido principal…

Creo mucho en el trabajo, y al final cuando uno trabaja, tiene su recompensa. Da igual que estés sin jugar dos o tres partidos o crees que algo es injusto… Si entrenas a tope siempre cada día y en tus ratos libres para mejorar, al final tienes una oportunidad. Si no es hoy, a lo mejor es mañana o pasado. Esto es muy largo. Ese fue el fruto que conseguí con el trabajo y agradecido a Celades. Fue algo grande jugar contra Austria y nunca voy a olvidar.

– Ha habido generaciones de esa categoría que ganaron todo. La última, Isco, Thiago… ¿de su grupo que jugadores pueden marcar una época como lo hicieron en su día Casillas o Xavi?

Antes de jugar contra Austria, Koke y Thiago nos saludaron y nos contaron cómo fue todo eso. Eso nos dio fuerza para decir que ellos lo consiguieron y que nosotros también podíamos. Nos lo contaron en primera persona, todos los pasos y cómo hay que ser, estar todos unidos. Tenemos un equipazo y no son solo dos o tres jugadores que te pueden resolver un partido. Un europeo lo gana todo el equipo. Todos son importantes y si nos ayudamos vamos a tirar para delante.

– Uno de sus compañeros, Vallejo, está muy de moda. ¿Habla con él en Alemania? ¿Hablan de volver juntos al Real Madrid?

Sí que he hablado con él. Cuando fichó por el Eintracht nos pusimos en contacto de inmediato. Nos íbamos a enfrentar y era algo bonito. Cuando era pequeño estaba en el Zaragoza y yo en el Madrid y nos enfrentamos. Él defensa y yo delantero y siempre había ese pique. Es un placer compartir vestuario con él en la sub19 y luego en la sub-21. Para mí es un central muy bueno. Siempre concentrado, juega hacia delante, no se complica en defensa. Es un gran defensor y me alegró muchísimo de que le vayan las cosas tan bien. Ojalá le repesque el Real Madrid cuanto antes. Le deseó lo mejor.

– Aquí la trascendencia de Vallejo está siendo grande. ¿En Alemania los medios de comunicación también están encima alabándole?

Sí. Los compañeros del Wolfsburgo me preguntan y yo les habló de él. Eso es que se está hablando. Hace poco leí una entrevista a su portero y dijo que era el mejor del equipo. Que con 19 años la gente hable así de ti, es espectacular. Ojalá le vaya lo mejor posible y que contra nosotros se deje un poco y nos deje ganar.