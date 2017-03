ULISES SÁNCHEZ-FLOR| Ya sabemos por qué Diego Costa no está hoy jugando con el Atlético de Madrid. Era el gran deseado por Simeone, pero su fichaje no se pudo hacer por una cuestión de pasta. La concentración de la selección española sirve para conocer detalles y confesiones de jugadores que no atienden a la prensa habitualmente cuando están en sus clubes. Diego Costa pasó por los micrófonos de la Ser y reveló, en el programa ‘El larguero’, que sus ganas por regresar al Atleti el pasado verano le costó que Antonio Conte, recién llegado al banquillo del Chelsea, le pusiera mala cara desde su aterrizaje. Costa le dijo a Conte, nada más llegar, que no contará con él porque su deseo era volver al Atleti. Así, de sopetón. La primera consecuencia fue que chocaron dos personalidades fuertes y, lo malo para el delantero, es que al entrenador se le atragantó Costa. El chico puso todo de su parte para estar en el Calderón. Presionó y esperó a que el club rojiblanco aguantara hasta el cierre del mercado una negociación con el Chelsea.



Diego Costa hizo todo por enfundarse las camiseta rojiblanca, pero el Atleti lo desechó muy pronto. Probablemente por caro. Le dejó tirado y el jugador tuvo que recular y pedir perdón al nuevo entrenador del Chelsea. Ahora no volvería a forzar ni a hacer amagos de rebeldía para coger un avión con destino a Madrid. El Atleti no le esperó por una razón económica. El fichaje De Diego Costa tenía un precio superior a los 50 millones y ni Gil Marín ni Cerezo vieron la operación clara. Fueron a la opción más barata. Fichar a Gameiro por la mitad y dejar a Simeone sin su delantero estrella. Un error. Imperdonable. Incomparables para el hispano-brasileño y el francés para el juego y el rendimiento del Atleti. ¿Se imaginan una pareja Griezmann-Diego Costa? Habría sido la bomba.

Hoy el Atleti echa de menos a Diego Costa en la Liga y seguro que sería otro equipo en la Champions. Queda claro que Diego Costa no está en el Atlético de Madrid porque el club no fue con toda la pasta. Así se entienden las dudas del Cholo de seguir en el banquillo rojiblanco en un plazo más largo y el motivo por el que decidió reducir dos años de su contrato. El Cholo estaba dolorido por no haber ganado la Champions de Milán, por no haber tenido un goleador en esa final y cuando se recuperó del golpe le dieron otro con el no fichaje De Diego Costa.

Diego Costa se desahogó en la Ser con el asunto de su fichaje frustrado por el Atleti. Y también fue claro cuando manifestó que lo que más le molesta de los que le critican cuando juega con la selección es que sospechen de su compromiso. Jugar con España no fue una decisión fácil y la tomó con la mayor ilusión del mundo. Lo cierto es que el delantero hispano-brasileño no ha tenido suerte desde que Del Bosque hizo una apuesta tan firme. Las lesiones y el estilo de juego combinativo le perjudicaron. Hoy, Lopetegui trabaja un juego más directo porque considera a Diego Costa su ‘nueve’.