JUANMA PÉREZ-NOYA | José Callejón vuelve a casa. El extremo reconoce que el Real Madrid es el club de su corazón y, por ello, siente una conexión especial con Mourinho. Si no es por ‘The Special One‘, el granadino nunca habría podido vestir de blanco.

PUBLICIDAD

Juanmi y José María Callejón, del Real Madrid desde niños

Los gemelos Callejón llegaron a la cantera merengue en 2002, apenas con quince años. Su evolución fue similar hasta que, en 2008, José se fue al Espanyol y Juanmi al Mallorca.

El equipo catalán pagó 1,2 millones por él y allí permaneció tres temporadas, jugando 106 partidos entre el lateral y el extremo derecho. Mientras que Pellegrini no pensó en él para su plantilla, Mourinho pronto quedó prendado de él.

Mourinho, a Callejón: “¿Quieres volver al Real Madrid?”

El técnico portugués estaba cansado de Pedro León y quería un jugador disciplinado para la banda que pudiera sustituirle. Por eso, se le acercó el 13 de febrero de 2011, después de que el equipo blanco ganase en Cornellà, para preguntarle si querría regresar al equipo de su vida.

PUBLICIDAD

“Mourinho se acercó a mí al final del partido y me dijo si quería volver al Madrid. Creía que me lo decía bromeando y yo me eché a reir. No me lo creía. Unos meses después se confirmó, me llamaron del club. Fue gracias a Mourinho que pude volver y cumplir mi sueño”, explicó en una reciente entrevista.

Mourinho se subió ‘a caballito’ sobre Callejón y él se la devolvió

“Me llamó y me preguntó si quería jugar al Real Madrid, pero me advirtió de que no tendría muchas oportunidades”, reveló después el granadino. “Claro que quiero volver. No se preocupe. Ya le convenceré y tendré oportunidades. No me va a pasar lo que a otros jugadores”, le contestó, repleto de confianza.

Curiosamente, el club blanco podría haberle repescado ejerciendo una cláusula hasta 2010, pero tuvo que llegar ‘The Special One‘ para ir a por él. A cambio de cinco millones de euros, Callejón regresó a casa. “El Bernabéu siempre será mi casa.Me siento madridista 100%, desde pequeño, y Mourinho fue el que permitió cumplir mi sueño. Hay buen rollo con él y nos mensajeamos”, ha reconocido en otra entrevista.

PUBLICIDAD

El buen rollo quedó claro en Mestalla, tras un gol de Cristiano. El portugués se subió a lomos del granadino, que calentaba en la banda. El propio jugador le devolvió el gesto unos meses después, en la celebración de la ‘Liga de los Récords‘.

La complicidad no era sólo fuera de los terrenos de juego, sino también dentro. A pesar de haber llegado como un secundario, Callejón consiguió lo que le había prometido: jugó 77 partidos en sus dos temporadas de blanco y, cuando Mourinho emigró a la Premier, el de Motril puso también fin a su ciclo en el Real Madrid.