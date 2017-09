MIGUEL NAVARRO| Tercera victoria seguida del conjunto rojiblanco, que toma velocidad entre los goles de Griezmann y Carrasco, la diversidad de su plantilla y la fiabilidad defensiva, -con un solo tanto en contra en los últimos cinco encuentros-, y un frenazo para el Sevilla, penalizado por sus fallos, plano, sin racha y doblegado sin matices.



No hubo conformismo inicial en un duelo de tal calibre, los dos con el foco en la persecución del Barcelona, conscientes, además, de que están llamados a competir los dos entre sí por el podio o más.

No marcó el Atlético en un primer intento de Vietto, una de las cinco novedades del medio once que cambió Simeone, y no entendió como penalti el árbitro Martínez Munuera una mano de Franco Vázquez tras un taconazo de Griezmann. Tampoco encontró el gol el Sevilla en un disparo de Pablo Sarabia que primero rechazó Savic y luego el poste.

El Atlético esperó su oportunidad forzando siempre el error del rival con la presión. Vietto, cuya arrancada en medio campo fue un tercio del gol, tocó para la posición de Carrasco. N’Zonzi, con la situación ganada, erró en la cesión a Sergio Rico y este fallo fue aprovechado por Carrasco para abrir el marcador.

No le faltó al Atlético después, con una jugada que inició Saúl, pasó por Correa, dio profundidad Koke, centró Carrasco y peleó y transformó en gol Griezmann, previo pase de Filipe Luis y desajuste defensivo del Sevilla, con Lenglet anclado en torno a su portero; una concesión más que no perdonó el internacional francés. 2-0.

Diego Costa fue el otro gran rey del Wanda

Diego Costa fue, fuera del rectángulo, el otro gran protagonista. El anuncio de su retorno al club el pasado jueves ha ilusionado aún más a los aficionados. Costa se ha dejado la piel por volver al Atlético y ha sufrido mucho durante el verano para lograr el objetivo. Era una petición innegociable de Simeone, como Vitolo, y los dos son ya futbolistas rojiblancos.



El delantero, que superó el reconocimiento médico a primera hora de la mañana de este sábado, acudió después al Metropolitano. Vitoreado por la gente que le vio en las inmediaciones, observó desde el palco el triunfo de su Atleti ante un rival competente y complicado como es el Sevilla.