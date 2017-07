JUANMA PÉREZ-NOYA | En el Villamarín ya saben que Ceballos necesita tiempo pero, también, que está a un paso del Real Madrid. El presidente del Betis ya reconoce que el club blanco, al igual que el Barcelona, le ha llamado interesándose por Dani. Sin embargo, pese al interés culé, parece que la decisión está tomada.

El Betis reconoce que Ceballos actuará pronto

“Hablaré en dos semanas“, dijo el centrocampista el martes, tras reunirse con la directiva. Su representante, su familia y él acudieron a un encuentro con Ángel Haro. Este jueves, el dirigente verdiblanco ha revelado qué hablaron.

“Mantuvimos una conversación amigable y me dijeron que necesitaban unos días de vacaciones para tomar la decisión definitiva”, ha explicado. Haro no puede reconocer la evidencia pero, según la situación actual, es muy complicado que Ceballos no acabe de blanco.

El presidente continuó echa balones fuera. “Estamos trabajando con la idea de que siga, a pesar de las llamadas del Barcelona y del Real Madrid”, afirma. Curioso. Mientras que el 29 de junio aseguró que nadie le había hecho una oferta por el internacional sub-21, ahora sí admite los contactos.

“Real Madrid y Barça se han interesado en Ceballos”.

El presidente del @RealBetis lo revela y dice que todo se resolverá pronto

“Cuando el jugador manifieste que no quiere seguir en el Betis, trabajaremos en esa dirección. Tiene dos semanas de vacaciones, pero seguramente antes se precipite una decisión“, zanjó.

La salida de James acelerará el fichaje de Ceballos

Inicialmente, en el Bernabéu pensaban ficharle ya y que se quedase un año cedido en el Villamarín. A Ceballos no le gusta esa solución y, teniendo en cuenta además que el Barça le ofrece jugar ya en su equipo, pretende ser uno más para Zidane. Dani está decidido a viajar a EEUU con el resto de la plantilla y comenzar allí su pretemporada.

Para ello, antes tendrá que esperar a que se resuelva la marcha de James. El interés de United y Chelsea parece haberse enfriado, por lo que aún no hay sitio en el centro del campo madridista. En ese instante, en cuanto el colombiano se aleje de Chamartín, Dani romperá su silencio y admitirá un secreto a voces: que será el próximo jugador del Real Madrid.