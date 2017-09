ANTONIO MOHEDANO | Enrique Cerezo no oculta su satisfacción por la confección de la plantilla del Atlético de Madrid de cara a la presente temporada. El presidente del club rojiblanco, visiblemente feliz, reconoció antes de la comida con la directiva del Chelsea que Simeone tendrá a su cargo a los mejores futbolistas de la historia de la entidad.

Cerezo: “El Atlético ganará mucho a partir de la segunda vuelta”

“Creo que sí tenemos la mejor plantilla de nuestra historia. La del año pasado era fenomenal y la de este es básicamente la misma con estos dos grandes jugadores. Vamos a ganar mucho sobre todo a partir de la segunda vuelta. Con Diego Costa y Vitolo aspiramos a lo de siempre: a mejorar lo del año pasado y a intentar ganar un título”, explicó el máximo mandatario del club en la previa del estreno del Wanda Metropolitano en Champions League.

Diego Costa regresa al Atlético con un curioso ‘homenaje’ al exmadridista Zamorano

Enrique Cerezo: “Hugo Sánchez tiene que estar en el paseo de leyendas”

Cerezo, que además definió al Cholo como “el mejor entrenador del mundo“, no dudó en defender a capa y espada la placa de Hugo Sánchez en el Paseo de Leyendas del nuevo estadio rojiblanco: “Jugó más de 100 partidos en el Atleti, tiene que estar“, expresó al ser preguntado por el ex futbolista mexicano, cuyo homenaje ha enfadado a la afición colchonera por su pasado blanco. “Si ahora me dicen que el Atlético actual tengo esa oportunidad de ganar títulos de Liga, Bota de Oro y torneos europeos indudablemente me habría quedado en el Atlético”, confesó recientemente El Macho en ESPN.