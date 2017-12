ANTONIO MOHEDANO | Enrique Cerezo ha sorprendido a todos en su última entrevista, concedida a la revista Panenka. En ella, el presidente del Atlético de Madrid cuestiona la admiración a Diego Pablo Simeone de la afición rojiblanca e invita a desterrar el sentimiento del fútbol.

PUBLICIDAD

Enrique Cerezo, en Panenka: “El sentimiento en el fútbol se debe perder. Eso o la fidelidad están muy bien, pero esto es un negocio. Soy realista” ☹️🔴⚪️🇪🇸 https://t.co/hAUUxtZxEP pic.twitter.com/1oEs0J2bxD — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 15 de diciembre de 2017

PUBLICIDAD

Enrique Cerezo: “El sentimiento en el fútbol se debe perder”

“El romanticismo en el fútbol, del que tanto habla la gente, es muy eventual. El fútbol no es romántico. Es una realidad social que expresan once jugadores contra otros once, y un tipo los dirige. Como la vida misma. El sentimiento en el fútbol se debe perder. El sentimiento o la fidelidad están muy bien, pero esto es un negocio. Soy realista. ¿De qué vale estar enamorado de un jugador si mañana viene con una oferta en la que nadie pierde?”, señaló el máximo mandatario colchonero.

Cerezo cuestiona la admiración a Simeone de la afición del Atlético: “Tengo una curiosidad: si mañana se va Simeone, ¿la afición seguirá considerándolo un héroe?” 😔🔴⚪️🇪🇸🇦🇷 https://t.co/hAUUxtZxEP pic.twitter.com/Hxm8PFtAFe — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 15 de diciembre de 2017

PUBLICIDAD

Cerezo: “¿Considerarán un héroe a Simeone cuando se vaya?

“El aficionado se deja llevar por un sentimiento irreal. ¿Cómo se explica que aplaudan a un jugador aunque falle, y por hacer una declaración, ya no le perdonan nada? No están aquí para dar besitos al escudo, sino para meter goles y jugar bien. Cuando fichamos a un futbolista, no compramos sus sentimientos, sino sus piernas y su cabeza”, apuntó Cerezo, que no tuvo reparos en poner en cuarentena los elogios de su hinchada hacia el Cholo: “Tengo una curiosidad: si mañana se va Simeone, ¿la afición seguirá considerándolo un héroe?“, se pregunta Cerezo sobre la figura del artífice del mejor Atleti en 114 años de historia.