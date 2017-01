Tras las salidas de Oscar y Obi Mikel a la Superliga china, el Chelsea ha anunciado el que es su primera incorporación en el presente mercado invernal: el regreso de Nathan Aké.

El polivalente defensa holandés -también puede jugar de pivote- aterrizará de nuevo en Stamford Bridge después de brillar con luz propia en su cesión en un Bournemouth donde lo ha jugado todo y en el que ha marcado hasta tres tantos pese a la dificultad de su posición sobre el verde. Con la posible salida del equipo del capitán John Terry, la vuelta del oranje revitaliza una zaga en la que deberá competir con otros jugadores de renombre como Gary Cahill, David Luiz o Kurt Zouma.

