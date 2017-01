Javier “Chicharito” Hernández parece que quiere despejar definitivamente todas las dudas que se ciernen sobre su futuro. El delantero mexicano ha salido al paso en unas declaraciones a ESPN señalando que no tiene planes de dejar el Bayer Leverkusen, al menos en este mercado invernal que se inició el pasado día 1 de enero. Otra cosa es lo que haga en verano, ya que está recibiendo importantes ofertas de equipos de la Premier que valorará cuando concluya la presente temporada

Chicharito ha recibido ofertas de Chelsea, Valencia y Sevilla

El delantero, de 28 años, tiene contrato con el equipo alemán hasta 2018, está recibiendo ofertas de clubes europeos de la talla del Chelsea, Valencia o Sevilla. Por ello, ha querido dejar claro con estas declaraciones que no abandonará la Bundesliga, al menos por el momento.

El ex jugador de Manchester United y Real Madrid es rotundo: “Me quiero quedar aquí. ¿Por qué? Porque me siento contento y estoy feliz. Es una experiencia agradable para jugar en la Bundesliga. He aprendido mucho como futbolista y como persona.”, afirmó un Chicharito que se encuentra actualmente con el Bayer Leverkusen en Florida, durante el parón invernal que ocurre en la Bundesliga.