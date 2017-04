ULISES SÁNCHEZ-FLOR / La derrota del Real Madrid en el Clásico deja secuelas. Zidane, su alineación y algunos jugadores están señalados. El Real Madrid perdió el partido por un contraataque. Hizo lo más difícil. Empató con un jugador menos, pero no supo cerrar el partido.

PUBLICIDAD

¿Quién es el principal culpable de la derrota? ¿Qué jugadores no estuvieron a la altura? ¿Quién falló para no cerrar el partido? ¿Qué consecuencias tendrá este partido? Varias preguntas que siguen en boca de los aficionados.

Zidane, el principal señalado

El principal culpable es Zidane. El entrenador se equivocó en la alineación. Bale no estaba para afrontar un partido de máxima exigencia. Un encuentro de mucho ritmo, intensidad y desenfreno. Forzó para jugar. Jugó con sólo tres entrenamientos.

Zidane no puso a un jugador sano. Extrañó las declaraciones del entrenador para justificar su alineación. Dijo que Bale estaba ilusionado y que el jugador le comentó que se encontraba bien. Zidane debería haber hecho más caso a los médicos.

PUBLICIDAD

El siguiente señalado es Bale. El galés ocultó sin verdadero estado de forma. No estaba sano. No era el mejor momento para reaparecer. Midió mal los riesgos. Fue egoísta. Otros partidos fue baja por no sentirse seguro. Quiso estar en el escaparate del Clásico y le hizo un mal fabor al Real Madrid. Lo peor, es que confirma que es un jugador frágil. Lleva 17 lesiones desde que está en el Real Madrid.

Casemiro no supo cómo frenar a Messi

Casemiro juega al límite. No mide en sus marcajes. Pudo ser expulsado antes de ser cambiado por Zidane. Cometió una falta innecesaria, en el minuto 11, en el centro del campo al derribar a Messi. Una cartulina que fue una carga para él y el equipo. No supo cómo frenar a Messi. No tuvo anticipación. Su marcaje tuvo muchos riesgos.

Modric, a la baja. El croata lleva unos partidos que no está fino. Le falta físico y claridad con el balón. No gobernó el juego de su equipo en el Clásico. Tuvo problemas para construir juego y no ayudó a dar equilibrio. Es el peor momento de la temporada de un jugador que tiene que marcar las diferencias.

Marcelo se despistó en el contraataque de Sergi Roberto

Marcelo falló en la contundencia. El brasileño tuvo que ser más contundente en la jugada del gol del triunfo del Barcelona. Dejó correr a Sergi Roberto en el contraataque que acabó con el gol de Messi. Se despistó y estas acciones no son normales en un jugador de su experiencia. Tiende a irse arriba y perder el sentido defensivo.

PUBLICIDAD

Benzema y Cristiano. Sin gol en el Clásico. El francés atraviesa otra de sus sequías. No ha marcado en ninguno de los dos partidos contra el Bayern en la Champions. Ni en el Clásico. No encontró la inspiración para asociarse con Cristiano. Le faltó más agresividad. Cristiano Ronaldo venía de hacer cinco goles al Bayern en dos partidos. Pero el portugués no estuvo eficaz ante el Barcelona. Tar Stegen, acertadísimo, frenó al luso. Cristiano volvió a jugar con gestos de ansiedad en el Clásico. Algo que no le beneficia. Le bloquea.