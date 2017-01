Tal y como publican varios medios de comunicación belgas, el Deportivo de la Coruña tendría entre sus planes a corto plazo hacerse con los servicios del primer futbolista que hiciera debutar Vicente del Bosque en la Selección española: Diego Capel.

El centrocampista ofensivo de 28 años formado deportivamente en el Sevilla Fútbol Club, no ha cuajado en el Anderlecht tras pasar por Genoa y Sporting de Portugal y podría regresar a la Liga Santander en el mercado invernal de la mano de la entidad de Riazor, que busca un sustituto para el recién fugado al Besiktas Ryan Babel.

El sueño de Capel, jugar en la Premier

Con contrato hasta el 30 de junio de 2018 con el conjunto más representativo de Bruselas, el de Albox tendría la oportunidad en el Dépor de recuperar su confianza y mejor nivel después de disputar solo 4 partidos como titular de los 14 disputados en la presente temporada en los que ha logrado un gol con Les Mauves et Blancs.

En una entrevista concedida a Punto Pelota en febrero de 2016, Capel confesó guardar una espina por no haber probado aún las mieles del balompié inglés: “Para mí siempre ha sido un sueño jugar algún día en la Premier. Es una liga que siempre me ha gustado ver por cómo se vive y por su fútbol. Es una competición que seduce a todo el mundo. No sé si se cumplirá algún día”, declaró a nuestro redactor Antonio Mohedano.