JUANMA PÉREZ-NOYA | El presidente rojiblanco lo había avisado. “Hablaremos con el Real Madrid de Theo Hernández en una comida de amigos”, reconoció Cerezo hace unos días. Ahora, sin embargo, Enrique niega la mayor: “A la comida se va a comer, no a hablar de eso”. Lo que se ha confirmado, eso sí, es el buen ambiente entre las directivas rivales.

La comida de directivas, una tregua antes de la guerra por Theo

Se temía que el clima fuera tenso. Hubo, incluso, quien sugirió que la reunión no llegaría a producirse. Sin embargo, los mandatarios de ambos equipos se reunieron antes del derbi. Cero conflictos.

En realidad, la conversación es innecesaria. Hasta el propio Simeone da por perdido a Theo Hernández. “A los jugadores siempre les deseo lo mejor. Cuando termine la temporada me dirán quiénes están y con los que podemos contar”, dijo tras vencer a la Real Sociedad. El Cholo, y todo el club, saben que su canterano está decidido a irse.

Cuando el Real Madrid pague la cláusula de Theo, comenzarán las hostilidades del Atlético

Las cartas están marcadas. El Real Madrid quiere a Theo, Theo quiere irse al Real Madrid y el Atlético no puede hacer nada si pagan su cláusula. Cuando llegue ese momento, comenzarán las hostilidades. En el Calderón no permanecerán impasibles ante lo que consideran una agresión. Hasta entonces, eso sí, calma.

Cerezo desmiente que hablasen de Theo en la comida de directivas

Ya en el antepalco del Santiago Bernabéu, a pocos minutos del inicio del derbi, Cerezo dio su versión de lo ocurrido. “No hemos hablado de Theo en la comida. A la comida se va a comer y a hablar de otras cosas, no de fútbol”, aclaró.

Enrique Cerezo: "Nosotros queremos ser terceros y si es posible segundos". #DerbiCapital — beIN SPORTS ESPAÑA (@beINSPORTSes) 8 de abril de 2017

Si el jugador francés sigue decidido a marchase, muchos atléticos lo considerarían una traición. En el Manzanares aún confían en convencerle para que se quede o, como mal menor, se marche a otro equipo. Aun así, como ha explicado Enrique, la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte marcará el futuro de la entidad.

“Estamos pendientes de la resolución del TAS y hasta que no sepamos si podemos fichar o no, tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones. Si podemos fichar, intentaremos hacer un buen equipo para el año que viene. Si el TAS no nos da la razón y no podemos fichar, aguantaremos bien la temporada que viene con lo que tenemos y lo que es nuestro”, zanjó.