ANTONIO MOHEDANO | Thibaut Courtois no fichará por el Real Madrid pese al interés blanco en hacerse con sus servicios a final de la presente temporada. El portero del Chelsea, entrevistado en El Larguero, dejó claro que solo piensa en triunfar en Stamford Bridge.

Courtois: “Yo no me veo en el Real Madrid, me veo en el Chelsea”

“Yo no me veo en el Real Madrid. Me veo en el Chelsea, siento que soy clave en el equipo”, confesó el internacional belga de 24 años, objetivo merengue desde que saliese del Atlético en verano de 2014. Pese a tener contrato solo hasta el 30 de junio de 2019, admite no haber iniciado negociaciones con su club para sellar su continuidad: “Tengo dos años de contrato. De momento no hemos hablado de la renovación“, asegura.

Con Courtois autodescartado, Keylor Navas solo ve en David de Gea a su último y verdadero rival por seguir siendo el guardameta titular de la Casa Blanca. El costarricense, más discutido que este curso por sus errores, ha demostrado no ser top y desde las oficinas del Santiago Bernabéu se le busca recambio desde hace tiempo. Por su parte, el español del Manchester United ya estuvo a punto de firmar por la entidad capitalina en el mercado estival de 2015 y su voluntad sigue siendo la de ocupar la meta de Concha Espina. Su precio fijo -50 millones para el Real Madrid-, facilitarían el traspaso.

Keylor, tranquilo pese al deseo del Real Madrid de fichar a Courtois o De Gea

A pesar de la intención de Florentino Pérez de fichar a un cancerbero de primerísima fila, Keylor no teme lo que pueda pasar con su futuro: “Todos los jugadores del Madrid estamos en el punto de mira (…) Estoy muy tranquilo y contento. Sólo quiero ganar muchos títulos, que para eso estamos aquí”, declaró para Deportes Cuatro antes de viajar con su selección.