JUANMA PÉREZ-NOYA | Cristiano sabe que, jugar junto a Bale y Benzema, le asegura mejor rendimiento. Normal, por tanto, que declare que espera que Karim y Gareth regresen a su mejor nivel. “Sería bonito que la BBC jugara otra vez“, ha afirmado ante las cámaras de ‘BeIN Sports’, a lo largo de una entrevista previa a la semifinal del Mundial de Clubes.

La BBC, la delantera de 3 Champions

Pese a que Bale no fue titular en la Undécima, sí estuvo presente desde el inicio en Lisboa y Milán. El galés, junto al galo y al luso, ha sido fundamental para que el Real Madrid alzase 3 de las últimas 4 Ligas de Campeones. Más allá de los picos de forma, la BBC ya está en la historia blanca. Ronaldo lo sabe, y por eso espera que vuelvan a reunirse.

“Me gusta que la plantilla esté completa, no sólo con Benzema y Gareth. Me gusta que no haya lesiones, porque es buena señal. Indica que estamos todos juntos y que el vestuario está muy bien”, explica Cristiano.

CR7 sigue haciendo equipo y, pese alabar al tridente blanco, se acuerda del resto de jugadores. “Bale y Karim son dos delanteros, como yo, pero hay otros jugadores también muy importantes para nosotros en la defensa y en la media. Incluso otros que participan menos y que pueden tener su oportunidad en el Mundial de Clubes. Sería bonito que jugara la BBC otra vez“, agrega.

Bale podrá jugar la semifinal del Mundialito

Para que el deseo del ‘7’ se cumpla, sólo queda que Gareth supere sus dudas. El galés está físicamente preparado para volver a calzarse las botas, pero aún no tiene miedo a recaer de sus lesiones. “Ha completado todo el entrenamiento y está listo“, ha dicho Zidane en la previa, por lo que se espera que tenga minutos.

Ante el Fuenlabrada, el británico cuajó muy buenos minutos. Peor le va, de momento a Benzema. El año pasado, en semifinales de Champions, su exhibición del Calderón le permitió recuperar el crédito perdido. Si se convierte en el héroe del Mundial de Abu Dabi, la BBC volverá a estar más consolidada que nunca.