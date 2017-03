ULISES SÁNCHEZ-FLOR| Algo está cambiando en el Real Madrid esta temporada gracias a la complicidad que han alcanzado Zidane y Cristiano Ronaldo. El entrenador se atreve a sustituir a la estrella como si estuviera más que hablado entre ambos que para ganar una Liga, después de tantos años de sequía, hace falta utilizar a todo el equipo por encima de las individualidades. Se puede ser campeón sin tener al Pichichi del campeonato. Se tiene que ser campeón con el equilibrio por encima de las individualidades y con el gol más repartido entre muchos que en uno solo.



Zidane sacó del campo a Cristiano Ronaldo en San Mamés, por quinta vez esta temporada, en una decisión que, por falta de costumbre, nos sigue llamando la atención. No es normal que Cristiano no finalice los partidos y más cuando resultó decisivo ante Las Palmas, no hace mucho, con un doblete en el Bernabéu que valió para rescatar un punto. Pero Zidane quitó al portugués, con 1-2, para meter a Isco y cerrar el partido. El cambio es relevante. Ningún otro entrenador habría prescindido del goleador en una plaza como San Mamés, pero Zidane ha dado el paso que a otros les costaba. Es otro Cristiano. Sí, pero no es fácil convencerle que él también tiene que entrar en los cambios. En el Madrid queda claro que, de puertas para adentro, se ha hecho una fuerte autocrítica y ha calado el mensaje que hay que ser un equipo equilibrado. Zidane hizo el cambio para amarrar la victoria en San Mamés y sacrificó a Cristiano Ronaldo por un centrocampista más como es Isco. El liderato antes que el Pichichi.

En el Real Madrid hay un sentimiento y una convicción de que esta Liga, que tanto necesitan después de tantos años de sequía, la tienen que ganar entre todos. Hay un pacto.