Cristiano Ronaldo cierra el mejor año de su carrera con dudas

MIGUEL NAVARRO| Cristiano Ronaldo cierra el mejor año de su carrera deportiva. El luso ha levantado cinco títulos colectivos (Liga, Champions, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes) además de su quinto Balón de Oro, el premio The Best y el Mejor Jugador de la UEFA. Como punto negativo, el crack del Real Madrid no ha comenzado la temporada con el balance deseado. Tan sólo lleva cuatro goles en el campeonato. Sus tensiones para ser el mejor pagado y los rumores de una posible salida desconciertan al madridismo.

Cristiano Ronaldo cierra un 2017 de ensueño. Tan sólo la Copa del Rey se ha resistido a la ambición del luso en un año para enmarcar. Tan sólo la temporada 2008 en el Manchester United, donde consiguió levantar cuatro títulos (Premier League, Community Shield, Mundial de Clubes y Champions) así como el Balón de Oro y el FIFA World Player (actual The Best) era la mejor de su carrera hasta el momento.

El Real Madrid ha permitido al luso completar el mejor año de su carrera con una edad superior a los 30 años. Un hecho de pone en solfa su profesionalidad para mantener el excelso nivel en una carrera plagada de partidos.

Cristiano y la duda de su voracidad en LaLiga 2017/2018

El delantero luso no ha comenzado la temporada como se esperaba en el mejor jugador del mundo en 2017. Tan sólo cuatro goles ha anotado Cristiano en doce partidos, un balance muy por debajo del tanto por encuentro que promedia en su carrera en el Real Madrid.

CR7 no ha arrancado como esperaba y pese a ser decisivo en la final del Mundial de Clubes, cierra un mes de diciembre para olvidar. El Clásico volvió a poner de manifiesto la diferencia existente entre el mejor jugador en el año 2017 y el que para muchos es directamente el mejor jugador de la actualidad e incluso de la historia, Leo Messi.