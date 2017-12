JUANMA PÉREZ-NOYA | Apenas unos minutos después de ganar su quinto Balón de Oro, Cristiano contestó a las preguntas de David Ginola, presentador del acto en el que recogió el premio. El francés quiso saber qué opciones de verle en el PSG, pero Ronaldo negó su salida. “Estoy a gusto en el Madrid, voy a estar hasta que el Real Madrid me quiera. Ojalá me retire allí”, dijo, tajante. Eso sí, cuando le mostraron la portada de ‘A Bola’ en la que hablaban de su deseo de abandonar el Bernabéu, fue menos rotundo. “Me quedan cinco años de contrato. Estoy muy bien pero el futuro nadie lo sabe“.

Cristiano no jura amor eterno al Real Madrid

Todo era felicidad en CR7. Ni sus gestos ni sus palabras podían disimular la emoción que le supuso acumular 5 Balones de Oro. El portugués obtuvo 946 puntos. Una cantidad muy superior a los 670 de Messi y 361 de Neynar. Después, en un ambiente más relajado, se confesó ante las cámaras de France Football.

“No pienso en irme al PSG. Soy feliz en el Madrid”, aseguró Cristiano. “Me quiero quedar ahí y acabar mi carrera”, dijo, para puntualizar después que lo haría “si es posible”. “Juego en un club que me da la oportunidad de ganar trofeos colectivos, algo que es muy importante para poder ganar los individuales. Estoy muy a gusto en el Madrid y estaré ahí hasta que me quieran”, continuó.

⚽️🏆 “Otro sueño hecho realidad. Una sensación inolvidable. Gracias a mi familia, amigos, compañeros, entrenadores y a todos los que han estado a mi lado desde hace años”. 👌🔝 Cristiano celebra su quinto #BalondeOro en las redes sociales 🇵🇹⚪️https://t.co/hAUUxtZxEP pic.twitter.com/VW8idEMPIf — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 7 de diciembre de 2017



Después, cuando insistieron en por qué entonces hubo rumores el pasado verano que le situaban lejos de España, Ronaldo fue menos taxativo. “Sigo diciendo que tengo cinco años de contrato. El futuro nadie lo sabe, pero estoy muy bien en el Madrid. Ahora estamos en un instante bonito. De lo demás ya hablaré en el momento justo“, zanjó.