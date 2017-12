ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Ante la resistencia no hay mejor antídoto que la tenacidad de Cristiano Ronaldo. El portugués lo intentó desde cualquier punto del campo. Con poco acierto en el disparo, pero se le veía enchufado. Con energía. La puntería la encontró en el lanzamiento de falta. Le benefició que se abrió la barrera. Un gol para la historia. Hizo otro a pase de Benzema que fue mal anulado. Insaciable Cristiano una vez más.

Cristiano Ronaldo hace historia con otro gol en la final del Mundial de Clubes. Un lanzamiento de falta (minuto 53) que rompió el muro del equipo brasileño. Un triunfo por la mínima. Corto resultado por el dominio de los de Zidane, que tuvieron el control y el dominio del partido desde principio a fin. Una victoria que pone el colofón a un año sobresaliente. Cinco títulos que agrandan la leyenda de un Real Madrid hegemónico.

Cristiano Ronaldo y la hegemonía del Real Madrid

No falló el Balón de Oro y el ganador del premio The Best en la última final del año. Cristiano Ronaldo, que marcó el primer gol en la semifinal contra el Al Jazira, volvió a ser decisivo en la final. Le faltaba al Real Madrid la pegada. No conseguía ser eficaz en los últimos metros en un partido en el que se encontró con un planteamiento muy conservador del Gremio. El rival se cerró atrás, no quiso la pelota y puso resistencia. Un Gremio amurallado provocó que la final fuera un monólogo. Asedio del Real Madrid, con pocas ocasiones claras de gol en la primera parte, y mucho dominio de la pelota de Modric e Isco. El croata, omnipresente, buscó y rebuscó las rendijas por dónde hacer daño.

Era una cuestión de paciencia y más acierto. El Real Madrid jugó con la seriedad que requiere una final. Control, posesión de la pelota, intensidad, buen ritmo y equilibrio atrás. Se resistía el gol. Lo buscaban Cristiano Ronaldo, Isco y Modric con disparos desde fuera del área. Era difícil penetrar. Se esperaba algo más de Benzema, encerrado en la muralla. Al francés le faltó claridad y chispa. Es lo que se le exige cuando no hace goles. Que saque de la chistera esa jugada que rompa los cerrojos. La genialidad hace tiempo que no aparece por el ‘9’.

Zidane cerró el partido metiendo a Bale por Benzema y Lucas Vázquez por Isco. El galés estuvo cerca de hacer un golazo en un disparo que desvío el portero. El Real Madrid cierra un 2017 para enmarcar.