ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Cristiano Ronaldo ya está de vacaciones. El portugués viajó, tras la derrota en la Copa Confederaciones de su selección ante Chile, hasta Gran Bretaña para conocer a sus hijos. Los mellizos Eva y Mateo nacieron el 8 de junio. Un momento deseado y feliz que mostró en las redes sociales.

Ahora ha llegado el momento de la reunión, cara a cara, con Florentino Pérez. El presidente ha hecho una defensa fuerte, en diferentes medios de comunicación, de la actuación legal de Cristiano tras ser acusado por la Fiscalía de defraudar 14,7 millones de euros.



Las fechas claves que manejan el Real Madrid y Cristiano Ronaldo son las siguientes. El 10 de julio vuelve el equipo a los entrenamientos. Empieza la pretemporada y la plantilla de Zidane arrancará con el objetivo de estar bien preparada para la disputa de las Supercopas. La de Europa y la de España. Zidane quiere conocer el 10 de julio si cuenta con su goleador. Con lo que para esta fecha tiene que haberse producido la conversación entre Florentino y Cristiano Ronaldo.

Cristiano tiene que declarar el 31 de julio en Pozuelo de Alarcón

El 28 de julio es el día que finalizan las vacaciones del futbolistas portugués. En el Real Madrid no tienen dudas de que estará en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. No creen que se quiera marchar. En esta fecha, el equipo estará en la gira de Estados Unidos. El 29 de julio es el partido contra el Barcelona en tierras estadounidenses y no estará Cristiano. Se queda en Madrid a entrenar y con la cita del 31 de julio. Día en el que tiene que declarar en el juzgado de instrucción número uno de Pozuelo de Alarcón.



El objetivo que se ha marcado Zidane y el Real Madrid es que Cristiano pueda hacer una buena primera parte de la pretemporada para llegar a la disputa de la Supercopa de Europa (8 de agosto) contra el Manchester United de Mourinho. Partido que se juega en Macedonia.