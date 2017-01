Cristiano Ronaldo ha recibido el reconocimiento por parte del mundo del fútbol a una temporada plagada de éxitos. El delantero luso quiso repasar en la Cadena SER un año inolvidable sin rehusar los temas más candentes como el ‘plantón’ del Barcelona a la gala o las quejas arbitrales de Gerard Piqué.

Sobre si ha sido su mejor año: “Bueno, yo pienso que sí. Fue un año inolvidable tanto a nivel colectivo como individual también”

¿Es el mejor momento desde que llegó al Real Madrid?: “Sí, es el mejor momento desde que he llegado a Madrid y también con la selección de Portugal, que no me puedo olvidar. Y, obviamente, a nivel individual también. Así que, estoy en el mejor momento de mi carrera y muy contento”

¿Fue un reproche al Barça sus declaraciones?: “No, yo he dicho simplemente que me gustaría que ellos estuvieran ahí porque la Gala sería más bonita todavía, pero no estoy triste porque después de ganar un trofeo no me puedo quedar triste. Estoy más contento que nunca, así que… Estoy contentísimo también por mis compañeros y que estuviera mi entrenador de la selección de Portugal y del Real Madrid, Zizou, así que muy contento.

Cristiano se ausentó en 2012 de esta gala: “Hago lo que el club me manda hacer y obviamente intento estar presente. En los premios FIFA he estado presente. En próximos años he estado nominado iré”

Cristiano ve campañas contra él en prensa: “Bueno, muchas dudas y muchas campañas contra mí, dentro del fútbol y fuera del fútbol también… Me querían pegar por todos los lados y la verdad es que el premio The Best fue para el ‘the best’, que soy yo. Así que muy contento.

Gran año en el que también han existido momentos complicados: “Bueno me lo querían hacer pasar mal, pero como he dicho ‘quién no debe no teme’, nunca en la vida, así que ‘callaron las boquitas’ otra vez, como siempre”

¿Por qué merece este premio?: “Fácil, por la temporada que he hecho, tanto por el Madrid como por la selección. Por los títulos y el nivel, merecía ganar, así de simple

¿Ha privado a Messi de seguir ganando trofeos individuales?: “Yo lo veo al revés. Para mí es mejor, me da motivación para trabajar y querer ser el mejor. Así que encantado.

¿Qué valoración hace de las declaraciones de Piquè?: “Estoy contentísimo con este premio, es lo mejor que el jugador puede tener. Deseo en el 2017 que la gente tenga más cabeza, todos”

¿Le hizo daño toda esa campaña que se montó sobre Hacienda?: “Te voy a decir la verdad. Me molestó. Me molestó porque cuando tú haces las cosas bien, cuando ayudas a mucha gente, y voy a mencionar el Premio a la Solidaridad, que para mí es uno de los mejores premios que tengo yo en mi museo… O sea, tantas cosas buenas que haces y la gente te quiere pegar para camuflar las cosas malas que otros hacen. Me molesta y me sigue molestando, pero la Justicia siempre hace justicia, así que vamos a esperar y a ver qué va a pasar.