ANTONIO MOHEDANO | Danilo tiene los días contados en el Manchester City. Solo cinco meses después de su desembarco en el Etihad previo pago de 30 millones de euros, el lateral diestro busca una salida en busca de los minutos que no ha tenido, hasta el momento, a las órdenes de Pep Guardiola.

Según adelanta The Sun, el internacional brasileño no se encuentra nada cómodo en Inglaterra y estaría dispuesto a regresar al Oporto, equipo en el que mostró su mejor versión entre 2012 y 2015. Su vuelta a Do Dragao sería hasta final de temporada y siempre en forma de cesión, pues en la entidad citizen espera recuperar gran parte de lo invertido en su traspaso.

Danilo, en octubre: “Echo de menos al Real Madrid”

El futbolista, de 26 años, ha disputado 936 minutos entre todas las competiciones esta campaña, pero es sabedor de que muy por delante a un Kyle Walker por el que también se apostó fuerte abonando 57 kilos al Tottenham en julio.

A pesar de que durante su estancia en el Real Madrid tampoco contaba con la total confianza de Zidane, Danilo confirma ahora que nunca debió abandonar el Bernabéu: “La verdad es que echo de menos al Madrid. Pasé dos años increíbles ganando cosas importantes y las personas siempre me han tratado muy bien, pero hay que pasar página”, confesó en Cadena Ser el pasado mes de octubre.

