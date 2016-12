David Villa, ex delantero del FC Barcelona actualemente en las filas del New York City de la MLS, declaró entro otros muchos aspectos en su visita al campus de fútbol de Puzol (Valencia) que Lionel Messi debería haber ganado el Balón de Oro 2016 en lugar de Cristiano Ronaldo.

Balón de Oro 2016: “Si se la da al mejor jugador del mundo, para mí es Messi. Lo ganará los siguientes años y lo debería haber ganado los años anteriores (…) Siempre digo lo mismo, cuando lo han ganado amigos míos o compañeros míos y cuando no. Creo que es una votación difícil de valorar porque unos años se da por el rendimiento de tu equipo y otros por el individual. Lo ha ganado Cristiano Ronaldo, así que será justo. Si lo han votado será lo más justo”.

Renovación de Messi: “Creo que se hará en el futuro, más tarde o más temprano porque el Barcelona esta encantado con Messi y Messi con el Barcelona, otra cosa no nos podemos imaginar”.

Continuidad de Luis Enrique en el Barça: ““No tengo información, sólo he visto lo publicado, no hablo con él para saber cosas así. Puedo hablar de lo que ha hecho él y todo lo que ha hecho no hace falta ni comentarlo, ha sido espectacular para el Barcelona y para el fútbol en general”.

“¿Volver a España? Empezaré la pretemporada con el New York City sí o sí”

Ganador de la Liga 2016/2017: Obviamente el Real Madrid tiene una ventaja considerable con los demás pero queda mucha liga, mucho por hacer y confío en que el Barcelona y el Atlético de Madrid, que son los perseguidores que más me tocan el corazón, pueda acercarse y pelear la liga hasta el final”

Vuelta al campeonato español: “La realidad, por Valencia y por todos los clubes que están saliendo, es que tengo un año de contrato y que el 23 de enero voy a empezar la pretemporada con el New York Citi, sí, sí o sí. Otra situación que se hable que no sea esa no es real”.

Posible llamada de Lopetegui y la Selección: “Sé que es difícil, muy difícil y soy consciente pero estoy en activo y estoy compitiendo a un buen nivel. Sé que es complicado porque hay muy buenos delanteros en la selección pero uno nunca pierde la ilusión”.