El fichaje de De Gea por el Real Madrid se calienta: pone su casa en venta

ULISES SÁNCHEZ-FLOR / De Gea es el portero que quiere el Real Madrid. Habrá un nuevo intento después de que no pudiera hacerse la operación cuando Van Gaal era el entrenador del Manchester United. La última novedad sobre este asunto llega desde Inglaterra. El diario The Sun publica que el portero ha puesto en venta su lujosa mansión en un portal inmobiliario.

De Gea, desde antes de que Casillas se marchara al Oporto, era el primer objetivo del Real Madrid. La operación no se pudo llevar a cabo en el último día del mercado. No se ha olvidado. El Real Madrid quiere a De Gea y el guardameta internacional sigue en su idea de regresar a España. En Inglaterra aseguran que la relación entre De Gea y Mourinho no pasa por su mejor momento y que existen diferencias.

De Gea pone en venta su casa por 4,5 millones de euros

El hecho de que De Gea haya puesto en venta su lujosa casa hace pensar que esta dispuesto a no seguir en Inglaterra. La información dice que la casa está a la venta por un precio de 4,5 millones de euros. Está situada en el bario de Bowdon y cuenta con todo tipo de lujos. Desde cinco dormitorios, con sala de cine, un garaje con tres plazas, jacuzzi, jardín…

David de Gea será, sin duda, uno de los nombres del mercado de verano. El Real Madrid quiere reforzar su portería. La temporada de Keylor Navas ha sido irregular. Ha tenido fallos graves en algunos partidos (Sevilla, Betis, Celta…) El objetivo del club blanco es rejuvenecer la portería. Como ha hecho en otras líneas.

En la agenda del Real Madrid se han contemplado más nombres. Como el de Courtois. Pero De Gea es la prioridad. Tiene una cláusula para poder salir. Un precio que no está claro. Para algunos es de 50 millones de euros. Otras informaciones, en Inglaterra, hablan de 70 millones de euros. Lo cierto es que es uno de los objetivos del Real Madrid.