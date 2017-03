MIGUEL NAVARRO| Didier Deschamps ha querido congelar el ‘Caso Benzema’. El seleccionador francés no ha emitido ninguna declaración sobre la no convocatoria del delantero del Real Madrid. Deschamps decide olvidar a Karim a pesar de que el galo afirmó que le pidió explicaciones por no contar para ‘Les Bleus’.



PUBLICIDAD

“No tengo nada que decir hoy, por el simple motivo de que nuestra actualidad es el partido de mañana y el del martes” declaró Deschamps, hastiado de ser el centro de atención en la polémica con Benzema.

Además, cuando se reiteraron las preguntas sobre el ‘9’ galo y si era Deschamps el único que decide no llamar a Benzema, el seleccionador es tajante: “No es el tema, soy yo el que decide que no venga”.



Benzema ha declarado “llevar mal” la falta de perdón de Deschamps

Karim Benzema ha roto su silencio después de volver a ser ratificado como descartado para volver con Francia. El atacante del Real Madrid desvela llevar mal esta injusticia.

PUBLICIDAD

“Hace un año y medio que no estoy en la selección de Francia, lo llevo mal, lo encuentro injusto porque no he tenido explicación”, destaca

Además, afirma que es muy duro para un jugador no poder defender la camiseta de su país: “Es duro para un futbolista, sobre todo cuando juegas en un grande como el Madrid. Con Francia son partidos de alto nivel, ir con la selección es un orgullo y cuando no estoy en la lista y es una decepción porque amo el fútbol”.

Benzema ve como una injusticia quedar fuera por un asunto legal donde no ha sido declarado culpable: “Lo que hago en el Madrid desde hace ocho años habla por sí solo. Creo que hace año y medio que no estoy y lo vivo mal. Lo he dicho muchas veces. Lo encuentro injusto, me gustaría que me lo explicara por qué no voy. Si se trata del caso Valbuena, he pagado y no soy culpable aún. He pagado ya. Que me diga el seleccionador si es por eso”.

Finalmente reitera su sufrimiento al no encontrar respuestas del seleccionador: “Me dijo Deschamps antes de la semifinal o la final, no me acuerdo, me dijo que no me iba a seleccionar para la Euro. Me dijo, te voy a decir una cosa que no te va gustar. Por qué no me ha seleccionado y por qué aún no lo hace. Todos los días me hago esta misma pregunta”