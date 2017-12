U.S.F. / Gerard Deulofeu no jugó ni un minuto en el partido contra el Sporting de Portugal que cerraba la fase de grupos en la Champions. Un palo para el canterano del Barça, que en una cita de puro trámite, volvió a comprobar como Ernesto Valverde no deposita en él toda su confianza. Deulofeu, que se quedó en la grada en el último partido de Liga contra el Celta, esta vez estuvo en el banquillo.

No entró en ninguno de los tres cambios de Valverde. El técnico azulgrana apostó de inicio por Aleix Vidal e, incluso, por Paco Alcácer. Messi fue suplente. En la segunda parte entró al campo el argentino por Aleix Vidal (minuto 60), Busquets por Piqué (minuto 63) y Paulinho por Luis Suárez (minuto 73). La cara, seria y de preocupación de Deulofeu, reflejaba la impotencia por quedarse otro partido sin tener minutos ni protagonismo.

Valverde duda de Deulofeu

Ernesto Valverde le dio una oportunidad de jugar, de titular, el partido de Champions contra la Juventus en Turín. Pero le quitó en la segunda parte para dar entrada a Messi. Algo no le gusta al técnico de este futbolista. Quiere que desborde más, que sea más incisivo, genere más peligro y haga goles. Pero no lo consigue. Valverde no encuentra o no saca lo mejor de Deulofeu.

El chico se está convirtiendo en un caso similar al que vivió Morata en el Real Madrid. El Barça recompró a Deulofeu por 12 millones de euros después de comprobar que en el Milan había vuelto a rendir a un alto nivel. Regresó en un momento en el que el equipo, sin Neymar, necesitaba desborde y velocidad arriba. Hay quien ve ansiedad en un futbolista con unas cualidades extraordinarias. Valverde ha puesto el foco en hacer una equipo más compacto, sólido y comprometido en la defensa y parece que Deulofeu no acaba de encajar en su sistema.