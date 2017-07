El Besiktas pide al Atlético la cesión de Diego Costa hasta enero

ANTONIO MOHEDANO | Además del Atlético de Madrid, hay otro equipo interesado en contar con Diego Costa la próxima temporada: el Besiktas. Según informa el diario As, la entidad turca ya se habría puesto en contacto con la rojiblanca para pedir la cesión del delantero hasta enero de 2018.

La afición del Besiktas sueña con la cesión de Diego Costa

Pese a que la idea de Simeone y todo su cuerpo técnico es la de contar con el hispano-brasileño en el día a día desde este mismo verano, en Estambul están dispuestos a todo para hacerse con los servicios del jugador de 28 años. Los aficionados blanquinegros ya han iniciado una campaña a través de las redes sociales en la que atosigan a la estrella con todo tipo de mensajes, llegando a superar en alguna publicación los dos millones de comentarios.

En la Superliga sueñan con La Pantera y Pepe compartiendo vestuario en la temporada 2017/2018. El ex central del Real Madrid y el ex colchonero comparten representante -Jorge Mendes-, detalle que mantiene la ilusión entre la pasional hinchada de los otomanos. Además, el hecho de que el Besiktas no dispute la próxima edición de la Champions League -Costa sí podría ser inscrito con el Atleti- y el ritmo de minutos que le garantizan desde el Vodafone hace que su posible préstamo no sea descabellado del todo.

Ultimátum del Chelsea al Atlético por el fichaje de @diegocosta: 67 millones de euros o nada 👇😟💵🔴⚪️ https://t.co/DG6CQqvJ9E pic.twitter.com/0PqCU0H2ZZ — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 8 de julio de 2017

El triángulo de Diego Costa: Chelsea, Atlético y Besiktas

En cualquier caso, antes de que ambos clubes lleguen a un acuerdo, el Atlético de Madrid debe mover ficha y satisfacer la petición del Chelsea. El cuadro blue, propietario de los derechos federativos de Diego Costa, ha pasado de pedir 53 millones de euros a exigir 67 por el traspaso de su goleador, tal y como asegura Daily Mail.