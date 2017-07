ANTONIO MOHEDANO | El Atlético de Madrid deberá rascarse el bolsillo si quiere abordar el fichaje de Diego Costa este verano. Según informa Daily Mail, el Chelsea habría pasado a pedir por el traspaso del delantero hispano-brasileño 67 millones de euros, 11 más que la pretensión inicial.

La entidad de Stamford Bridge no quiere desprenderse de su estrella tan fácilmente e insta a los colchoneros a subir su oferta en los próximos días. De no hacerlo, al jugador no el quedará más remedio que seguir vistiendo la camiseta blue, pues termina contrato hasta el 30 de junio de 2019.

Petición expresa de un Simeone que no ha tenido suerte en las últimas temporadas con el 9 -ni Mandzukic, ni Jackson Martínez ni Gameiro cumplieron con las expectavias-, Costa deberá esperar aún más para resolver su futuro. Autor de 59 goles desde su desembarco en Londres en 2014, La Pantera es, por estilo de juego y por su compromiso con su antiguo club, el ariete ideal de los rojiblancos.

Diego Costa revela que Conte no le quiere en el Chelsea y se ofrece al Atlético de Madrid 👇https://t.co/X4tMGBJYajpic.twitter.com/7RyhwjNCOu — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 8 de junio de 2017

Antonio Conte sigue sin contar con Diego Costa

Pese al ultimátum del Chelsea a los madrileños y la intención de ingresar por el killer 67 kilos -cantidad similar a la que ofrecía el Atleti al Lyon por Lacazette-, Antonio Conte sigue sin tener entre sus planes al futbolista: “Está claro que el entrenador no cuenta conmigo y no me quiere allí. Estoy en el mercado y por tanto busco equipo. Si el entrenador no cuenta contigo, hay que salir sí o sí… Me tienen que vender en las rebajas”, admitió Diego Costa el pasado mes de junio. Desde entonces, tal y como aseguran desde Inglaterra, el técnico italiano sigue en sus trece.