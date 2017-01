Diego Costa no olvida su pasado en el Atlético de Madrid y reconoce que soñó con volver a estar a las órdenes del Cholo Simone. El delantero hispano brasileño ja hablado con el Daily Mirror sobre lo cerca que estuvo de volver al Vicente Calderón este verano, cuando el equipo colchonero llegó a ofrecer 60 millones de euros por su fichajes. Finalmente, el Chelsea, con un Conte que se negaba en redondo a la salida de su mejor atacante, dio portazo a la operación,

Así lo explica Diego Costa “Sí, sí hubo ocasión de salir. Estuve a punto de irme… Pero ahora estoy feliz aquí y ya está. Quería marcharme y había la posibilidad de ir al Atlético, por cuestiones familiares y de la vida allí. Pero no por el Chelsea, siento mucho el amor de los aficionados, estoy muy feliz. Son varias cosas las que han cambiado y siento el cariño de la gente. Había una cosa que quería cambiar por razones familiares, pero no se dio… Continué aquí y estoy contento. Y para mí fue muy importante que el entrenador dijese, desde el primer minuto, que quería contar conmigo”, explico Costa sobre lo sucedido el pasado verano

La situación entre jugador y entrenador es tan idílica que el atacante no duda en elogiar públicamente a Conte, con el que ha recuperado su mejor nivel. Este año Costa lleva 14 goles en 20 partidos, además de 5 asistencias.

El Chelsea es líder destacado en la Premier League y Costa señala que . “Conte es bueno con los jugadores, hace bromas en cuanto puede y la verdad es que es bueno tener un técnico que no es sólo un jefe, sino también alguien con quien puedes hablar y que te apoya en los momentos difíciles. Es un hombre calmado”, señaló Costa al Daily Mirror .

Una forma de entrenar, la de Conte, que tiene al Chelsea en lo más alto. “El equipo ha cambiado, no sólo yo. La pasada temporada fue frustrante, no dimos el nivel como debimos, no fuimos un equipo. Conte ha venido, ha aplicado sus ideas y las cosas van bien”, explicó