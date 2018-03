VÍCTOR PALACIOS | Diego Costa ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En ella ha analizado la situación actual de España pero no ha evitado hablar de Griezman.

Presión de Diego Costa a Griezmann

Justo en el día en el que Antoine Griezmann afirma que quiere solucionar su futuro antes del Mundial de Rusia, su compañero Diego Costa ha sacado a la luz conversaciones entre ambos. Primero ha relatado que Griezmann “sabe que es un jugador importante en el Atlético. Todavía está con nosotros. Estaría encantado en que se quedara, pero cada uno quiere buscar lo mejor“.

Posteriormente ha explicado sus sensaciones con el francés: “Creo que se va a quedar”. Y ha desvelado el motivo: “Antes me llamaba siempre para que volviera al Atlético y ahora no me va a dejar solo. Así que le he dicho que no se vaya“.