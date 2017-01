Tommy Docherty, ex entrenador del Manchester United entre 1972 y 1977, criticó la figura del actual técnico ‘Red Devil’ José Mourinho en una entrevista concedida al diario inglés Evening Times.

“Lo ha hecho bien pero si estuviera hecho de chocolate, se comería a sí mismo”, comentó el escocés antes de repartir más de un palo al que fuera su equipo hace cuatro décadas. “Y mira el dinero que ha gastado... Ferguson vendió a Pogba por alrededor de un millón de libras y luego pagaron alrededor de 90 millones para traerlo de vuelta. Fue un buen negocio, ¿verdad?”, señaló.

Palito al United: “Algunos actúan como clubes pequeños”

Docherty, que también dirigió al Chelsea entre otros grandes clubes -también ocupó el banquillo de Oporto, Aston Villa, Queens Park Rangers o la selección escocesa-, confesó guardar una mejor imagen de la entidad blue que la de Old Trafford: “El Chelsea me han enviado una cesta de Navidad de Harrods durante los últimos 18 años, que debe costar alrededor de 350 euros. Es un gesto estupendo, un gesto de un gran club, no como otros, que actúan como pequeños clubs”, apuntó.