MIGUEL NAVARRO| Paulo Dybala está ante su gran oportunidad. El mediapunta argentino tiene ante sí la posibilidad de confirmar ante los ojos del mundo que puede ser el heredero natural de Leo Messi. La presencia de su ‘maestro’ y rival en esta eliminatoria europea puede ser un estímulo para el zurdo de la Juve. Dybala nunca ha escondido su predilección por Messi.



El cordobés lidera a una Juventus de entreguerras. La salida de gran parte del centro del campo que llevó a la Vecchia Signora a una final de la Liga de Campeones precisamente ante el Barça supuso su llegada a Turín. Los Pirlo, Vidal o Pogba, jugadores fundamentales en el éxito neroazurri, dieron paso a los Dybala, Higuaín o Pjanic, en un intento por recuperar el puesto de referencia en Europa.

Desde su llegada, Dybala no ha hecho más que marcar la diferencia. La eterna comparación con Leo Messi no parece pesar al menudo zurdo de la Juve. 27 goles en 57 partidos adornan una estadística que no hace justicia a Dybala. Su gran fuerte reside en ver su fútbol y saber apreciarlo. Sin una gran velocidad de piernas, el argentino desarrolla todo el vértigo en su cabeza. Con una técnica individual privilegiada, su zurda funciona para llevar a la Juve a la tierra prometida.

Dybala nunca escondió su ‘amor’ por Messi pero ahora le reta

El argentino, siempre en eterna comparación con Leo, nunca ha escondido quien es su verdadero ídolo. Afirmaba que para él era un sueño poder compartir equipo con Messi.



“Era mi ídolo (Messi) y soñaba con jugar con él. La primera vez que jugué con Messi fue una emoción inolvidable. El momento mejor fue cuando hice una combinación con él y le di una asistencia para que rematara a portería”

Sin embargo, esta misma semana, el argentino ha decidido retar a Messi en una entrevista a Tuttosport. Desligándose de la eterna comparación entre ambos, Dybala destaca que ahora les ha llegado el momento de vencerlo: “Él es Messi, yo soy yo, pero me toca ganar a mí”

El interés del Real Madrid es público y notorio. ‘La Joya’ como apodan a Dybala tiene hambre de focos y ganas de demostrar que está para cosas grandes en la Champions.