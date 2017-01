Eneko Bóveda, defensa del Athletic, echó en cara al Fútbol Club Barcelona en la previa de la vuelta de los octavos de final de Copa del Rey dudar de la profesionalidad de los árbitros públicamente.

“Faltan al respeto al mundo del fútbol contando historias de manos negras. A mí no me gusta. Al final cuando las cosas no van bien, aparece lo que realmente eres”, explicó el polivalente lateral diestro en declaraciones a Deportes Cope Bilbao. El león, harto de polémicas manifestaciones procedentes de Can Barça que distraen la atención de lo que se cuece en el césped, instó a los integrantes culés a repasar los “códigos” que rigen de forma interna el balompié: “Hay unos códigos en el mundo del fútbol que no se deberían traspasar“, señaló de forma contundente.

RT 👉 SÍ

MG 👉 NOhttps://t.co/NREHbDGrOx pic.twitter.com/wQZFqEGibf — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 9 de enero de 2017

Bóveda: “Cuando las cosas no van bien, aparece lo que realmente eres”

El toque de atención de Bóveda viene precedido de la rajada de Gerard Piqué en la ida, donde se despachó a gusto con la labor de Mateu Lahoz en San Mamés (2-1): “Hay un penalti claro a Neymar, lo mío con el árbitro también es penalti. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Queremos jugar al fútbol y no a la ruleta, que es lo que provocan estos arbitrajes. Ya vimos el Madrid-Sevilla el otro día. Espero que suban su nivel”, indicó el extravagante zaguero azulgrana.

Días más tarde, al término del duelo liguero entre Villarreal y Barcelona (1-1) dirigido por Iglesias Villanueva, el propio Piqué volvió a mandar una pullita a los dirigentes de la LFP al ser preguntado por su primeras incendiarias palabras: “Que analicen las imágenes y pierdan el tiempo en ello. Cada semana me dan más la razón“, dijo en zona mixta del Estadio de la Cerámica.