JUANMA PÉREZ-NOYA | Todo equipo ganador debe tener en su plantilla a un argentino. En el caso del Getafe no es una frase hecha, sino una realidad. Nicolás Ezequiel Gorosito siempre va de frente. Dentro y fuera de la cancha. Por eso no sólo no cree que atraviesen una crisis de resultados, sino que, además, confía en llegar a los puestos de ascenso directo.

PUBLICIDAD

Gorosito, molesto con Gorostegui Fernández

En el club siguen indignados con Gorostegui Fernández. Sin embargo, Gorosito espera en que Apelación rebaje la sanción contra Bordalás, Cala y Molinero. El entrenador, el central y el lateral derecho recibieron cuatro, tres y dos partidos, respectivamente, por parte del Comité de Competición.

“Estaba en mi casa viendo el partido y me daban ganas de irme a Reus. No es normal que te expulsen a tres en dos minutos. El árbitro hizo un papelón lamentable”, afirma Nico.

PUBLICIDAD

Nicolás Gorosito descarta que el Getafe esté en crisis

El Getafe acumula una derrota y tres empates, pero el argentino descarta que pasen por una minicrisis y prefiere mirar hacia delante. “Estas cosas pasan. Esta liga no es nada fácil y, si ganamos al Cádiz puede que vayamos para arriba definitivamente”, explica.

Gorosito confía no sólo en volver a sumar de tres en tres, sino que no descarta alcanzar a Girona y Levante, y colarse en los puestos de ascenso directo. “Igual que ahora no hemos sumado nosotros puede que ellos dentro de poco tampoco y podamos colarnos ahí”, asegura.

Gorosito asegura que juegan “una final” ante el Cádiz

Para ello, será decisivo el partido de este fin de semana, ante el Cádiz. El argentino tiene claro que sólo vale ganar ante un rival directo. “Tenemos que ir a cada partido como si fuera una final”, apostilla.

Y para conseguir el ansiado ascenso, el Getafe necesita a su afición. Gorosito pide más apoyo que nunca para que, entre todos, el vestuario vuelva a sentirse fuerte.

PUBLICIDAD

Las peñas han recogido el guante y empujarán al equipo desde dos horas antes del partido. Nico tiene claro que, si ganan al Cádiz, la victoria será para ellos. “Les mando un mensaje de agradecimiento y les pido que no paren de empujar”, concluye.