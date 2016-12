El entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, dijo este martes que “al Barcelona le unen muchas cosas, pero ahora” le “queda muy lejano” y que ahora mismo está “en el sitio ideal para llevar a cabo todo lo que son sus sueños como entrenador” durante su intervención en EFEFÓRUM DEPORTES SPORTIUM.

PUBLICIDAD

“Al Barça me unen muchas cosas, pero ahora me queda muy lejano. He estado tres etapas en el Barsa, como jugador, ayudante de Rijkaard y entrenador del filial. Ahora estoy en la Real, he llegado a la elite, que era lo que quería, y estoy encantado. Entiendo que desde fuera se pueda pensar en cuál es mi inquietud, pero no puedo pensar en algo que no sea la Real y queremos seguir juntos”, añadió.

No cierra la puerta a un futuro en el banquillo culé

Sacristán insistió en que en San Sebastián ha “encontrado unas condiciones a nivel de filosofía de club y de comprensión con la directiva” que le permite llevar a cabo todas sus ideas como entrenador y “aspirar a cosas importantes”.

PUBLICIDAD

“Nunca puedo decir esto no lo haré, pero quiero vivir el momento y seguir ilusionado con algo que estamos creando y queremos seguir juntos. Estoy en el sitio ideal para llevar a cabo todo lo que son mis sueños como entrenador. ¿Por qué empezar a pensar en la posibilidad de cambiar algo que está siendo un proyecto bonito?, concluyó.