Fabio Capello, ex entrenador del Real Madrid entre otros clubes, cree que Pep Guardiola podría estar planteándose dar el salto a la presidencia del Fútbol Club Barcelona después de asegurar encontrarse en la “fase final” de su carrera en los banquillos.

“El fútbol de Guardiola es siempre lo mismo y si te toman la medida tienes que tener alternativas. En todo caso creo que si ha hecho estas declaraciones es porque quizá tiene la idea de ser presidente del Barça“, afirmó el técnico italiano en declaraciones a Sky.

Guardiola: “No voy a ser entrenador con 60 o 65 años”

El técnico del Manchester City descartó en una entrevista a la cadena nortamericana NBC estar ligado durante dos décadas más al mundo del balompié a ras de césped, casos como el de Alex Ferguson o Arsene Wenger: “Quiero imaginar que el siguiente paso será mejor. Si no, no estaré aquí. En el momento que sienta, y estoy un poco en ese proceso, que es el final de mi carrera… No voy a ser entrenador con 60 o 65 años. En el Manchester City estaré tres años o más tiempo pero estoy aproximándome al final de mi carrera como mánager, estoy seguro (…) ¿Qué pasará cuando me retire? Si me buscas estaré en un campo de golf, seguro”, apuntó Guardiola.