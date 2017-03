MIGUEL NAVARRO| Fabio Coentrao ha admitido que no se encuentra en las condiciones necesarias para aportar al Real Madrid. El luso, en una entrevista a Record, desvela que el nivel de la plantilla es muy alto y destaca que uno debe saber sus limitaciones.



“No tengo problemas en admitir que no me encuentro en las mejores condiciones para jugar en un club con una dimensión como el Real Madrid.Todos debemos admitir nuestras limitaciones en una determinada fase de la vida y la sensación que siento es que en este momento el club cuenta con un nivel muy alto en el que no estoy“, afirmó Coentrao.

El luso afirma que ya mira a la próxima temporada como reto para encontrar su mejor nivel: “Estoy totalmente recuperado, he estado entrenándome sin problemas las últimas dos semanas. Mis expectativas para el futuro son variadas, quiero volver a mi mejor momento la próxima temporada”.

Coentrao desvela que lo está pasando realmente mal esta temporada: “Tengo contrato con el Real Madrid hasta 2019, si cuentan conmigo perfecto, si no, seguiré mi camino. Lo que sí es cierto es que estoy viviendo una fase muy complicada de mi carrera durante esta temporada”.

Coentrao ve en Portugal su oasis donde recuperar su nivel

El luso se ve volviendo a Portugal a un club de menor nivel que el Real Madrid: “En el fútbol todo puede cambiar a ultima hora, por ello entreno todos los días,para tener la conciencia tranquila. Si vuelvo a casa, vuelvo a una gran Portugal, ya que no hay que menospreciar a los clubes portugueses respecto al Real Madrid. Seguramente necesite volver para recuperar el nivel que mostré un día”

Finalmente deja claro que su intención es permanecer en el fútbol de élite más tiempo: “Mi intención es jugar al menos tres o cuatro años en un alto nivel, y sé que puedo hacerlo. Si no me quieren en el Real Madrid, lo haré en otro club. Pero esto habrá que pensarlo a final de temporada, ahora toca trabajar duro, luchar por minutos y ayudar al Madrid a ganar todos los títulos posibles esta temporada“